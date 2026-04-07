ППО РФ не впоралася: невідомі дрони атакували стратегічний об'єкт ворога

Офіційні джерела поки не повідомляють про наслідки атаки та масштаби збитків на заводі.

Виникла пожежа на хімзаводі АТ "Міндобрива" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

6 квітня увечері у Воронезькій області зафіксували атаку невідомих дронів

Під удар потрапив хімзавод АТ "Міндобрива", виникла пожежа

Завод виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру

У понеділок увечері, 6 квітня, у Воронезькій області країни-агресорки Росії зафіксували атаку невідомих безпілотників. Незабаром у районі одного з хімічних заводів виникла пожежа.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали, близько 21:45 (за Києвом) у регіоні оголосили загрозу застосування дронів.

Невідомі безпілотники, за даними публікацій, пролетіли над містом Россош. Попри заяви про готовність оперативних служб, у соцмережах почали з’являтися кадри з пожежею.

Ураження стратегічного об’єкта

Як повідомляє низка OSINT Telegram-каналів, удар було завдано по АТ "Міндобрива" — хімзаводу, який виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру.

"Це один із ключових хімзаводів, що виробляє базові компоненти для вибухових речовин, що фактично привласнює цей об'єкт до військової промисловості Росії", — зазначають джерела.

Офіційних коментарів щодо наслідків атаки наразі не надходило.

Україна розробляє нові засоби удару по Росії Як повідомляє видання Foreign Policy, на тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні системи ураження. Мова йде не лише про безпілотники, а й про ракетні комплекси, здатні в перспективі вражати віддалені цілі, включаючи територію Росії. Експерти зазначають, що створення високоточної української зброї дає змогу діяти більш автономно та гнучко обирати цілі.

Удари по військових об'єктах РФ - новини за темою

Нагадаємо, як писав Главред, в ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Під час атаки було знищено чотири безпілотники, пункт передпольотної підготовки важких БпЛА "Оріон", літак Ан-72П і радіолокаційну станцію "Меч".

Крім того, СБУ вдруге за місяць атакувала Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині, який окупанти використовують для військового виробництва. Внаслідок удару комбінат припинив роботу.

Нагадаємо, що У ніч на 4 квітня у російському Тольятті Самарської області сталася масштабна пожежа в промисловому районі, де зосереджені одні з ключових хімічних підприємств РФ.

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

