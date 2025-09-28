Зникло світло: після серії вибухів стався "блекаут" в одному з великих міст РФ

Мешканці Бєлгорода повідомляють про перебої з електрикою та водою після серії вибухів у районі ТЕЦ.

https://glavred.net/war/propal-svet-voda-i-internet-vzryvy-vyzvali-blekaut-v-odnom-iz-krupnyh-gorodov-rf-10702082.html Посилання скопійоване

Над територією ТЕЦ було видно пожежу та стовп диму / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

Коротко:

У Бєлгороді після вибухів зникло світло та вода

Вибухи сталися у районі ТЕЦ та підстанції

Мешканці чули до п’яти вибухів, над ТЕЦ видно дим

Увечері 28 серпня у російському Бєлгороді після серії вибухів у районі ТЕЦ та однієї з підстанцій частково зникло електропостачання. Місцеві пабліки також повідомляють про проблеми з подачею води.

Мешканці міста чули до п’яти вибухів.

відео дня

"Це було схоже на приліт ракет, а не дронів", — зазначають очевидці.

Після інциденту перебої з електропостачанням та водопостачанням зачепили не лише саме місто, а й сусідні населені пункти.

Над ТЕЦ було видно пожежу та високий стовп диму. З відео з соцмереж, перебої торкнулися приватних будинків, супермаркетів та торговельних центрів, а люди змушені були підніматися ескалаторами, які раптово зупинилися, пішки. Вуличне освітлення та світлофори також не працюють.

Губернатор Бєлгорода Гладков заявив про нібито удар ЗСУ по інфраструктурі. За його словами, "є значні перебої з подачею електроенергії". Він повідомив, що водоканал і лікарні перейшли на резервні джерела живлення.

Детальна інформація про підключення світла буде після 21:00, додав Гладков. Він також попередив, що через відсутність електрики можливі перебої в оповіщенні про ракетну небезпеку.

"Прошу всіх бути максимально уважними — краще покинути територію вулиць міст, населених пунктів і перебувати вдома. Я прошу вас з розумінням поставитися до цього прохання", — сказав губернатор у відеозверненні.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 вересня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ атакували дрони. Метою ймовірно була військово-морська база Чорноморського флоту.

Крім того, ЗСУ завдали ударів по низці ключових об’єктів РФ. Під вогнем опинилися нафтопереробні заводи, нафтоперекачувальні станції, виробництво дронів та Астраханський газопереробний завод.

Також у ніч на 24 вересня у багатьох регіонах Росії прогриміли вибухи, а місцеві жителі жалілися на атаку безпілотників. Наймасштабнішою стала атака на Салават у Башкортостані, де під удар потрапив "Газпром нафтохім Салават".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред