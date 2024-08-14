Просування значно ускладнилось: ЗСУ на Курщині окопуватимуться

На Курському напрямку українським військам стало важко пробиватися до обласного центру, тому вони будуть окопуватися.

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ЗСУ окопуватимуться в Курській області / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Українські війська в Курській області замітно знизили темпи просування, це спричинене значним опором росіян у напрямку Курська. Про це повідомляє Суспільне.

Як розповіли військовослужбовці, які беруть безпосередню участь в операції в Курській області, на деяких ділянках фронту там настільки жорсткий опір, що ЗСУ прийдеться там окопуватися і поки що не просуватися вперед.

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Також військові вже точно підтвердили повне взяття міста Суджа, але поки що промислова зона за містом не перевірена і невідомо чи там є російські військові.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Зазначається, що також військові вже пройшли населені пункти Колмаков, Мартинівку, Русскоє Порєчноє, Погребки. Місцевих мешканців небагато, і вони "трохи обурюються" діям ЗСУ, розповіло джерело "Суспільного".

"У селах перебувають партизанити зі зброї для полювання. Зараз сильний опір в напрямку Курська. Відповідно, вже просування ускладнене", - сказав співрозмовник.

Операція та бої в Курській області - останні новини

Як зазначають експерти та аналітики, головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському вдалось майстерно перехитрити російського воєначальника Герасимова в Курській області.

Також раніше боєць ЗСУ опублікував у Мережі відео в околицях міста Льгов Курської області. Місто Льгов розташоване за 50 кілометрів від Курська і за 20 кілометрів від Курської АЕС.

Нагадаємо, що ЗСУ вже змогли звільнити більше 70 населених пунктів у Курській області та просуваються далі.

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