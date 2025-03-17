'Прийнято невідкладні рішення': Зеленський провів нараду з військовими

Зміцнення української армії залишається першочерговим пріоритетом для України, адже вона є основою суверенітету, зазначив Зеленський.

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Зеленський провів нараду з військовими / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

Про що сказав Зеленський:

Міністр оборони має сформувати команду для переговорів в Лондоні наступного тижня

Очільник Генштабу повинен прискорити перехід на корпусну систему та провести аудит потреб бригад

17 березня президент України провів спільну нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та новопризначеним начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, а також співпрацю з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Було визначено ключові завдання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Президент Володимир Зеленський доручив Міністру оборони невідкладно сформувати команду для координації з партнерами щодо всіх аспектів необхідної Україні системи безпеки та реалізації рішень, ухвалених на військово-політичному рівні.

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"Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників", - зазначив глава держави.

Начальнику Генерального штабу поставлено завдання прискорити створення корпусної системи в Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад.

"Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що зміцнення армії залишається незмінним пріоритетом, і відступати в цьому питанні не можна. Сили оборони, оборонно-промисловий комплекс і багаторівнева співпраця з партнерами є основою незалежності України.

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