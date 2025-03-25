Повторюють ту саму помилку: росіяни сильно прорахувались у Бєлгородській області

ЗСУ проводять дуже ефективну роботу у Бєлгородській області.

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Прорахунок РФ в Бєлгородській області / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, google.com

Головне із заяви експерта:

Росіяни прорахувались у Бєлгородській області

Їхня помилка - відділяти лінію фронту від державного кордону

Вони виявилися не готовими до атак ЗСУ

Росіяни втратили контроль над двома населеними пунктами в Бєлгородській області. Це вказує на принциповий прорахунок країни-агресора Росії, який повторюється не вперше. Про це заявив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" (ВМС) Павло Лакійчук в інтерв’ю Українському радіо.

За його словами, росіяни роблять велику помилку, коли відділяють лінію фронту від державного кордону.

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"У нас немає кордону з Росією, у нас є одна суцільна лінія фронту. Десь вона пролягає по нашій землі, а десь збігається з лінією державного кордону. Десь більш активні бойові дії, а десь менш активні", – заявив він.

Експерт додав, що росіяни самі себе переконали, що йде не повномасштабна війна, а локалізована на українській території "СВО". Тому їхні війська виявилися не готовими до транскордонних атак Сил оборони.

"Події на Бєлгородщині поки що не можна назвати рейдовими діями, але робота дуже ефективна", – підкреслив Лакійчук.

Ситуація в Бєлгородській області - що відомо

Як повідомляв Главред, 20 березня у звіті Інституту вивчення війни заявлялось, що українські сили просунулися на південь і південний захід від Демидівки, вздовж міжнародного кордону на північний захід від міста Бєлгород.

Також відомо, що ЗСУ почали обмежені атаки на північому заході Бєлгородської області 18 березня, і протягом останніх 6 днів досягли незначного прогресу в напрямку Графівки і Прилісся.

Водночас, в матеріалі Bild повідомляється, що ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі, частина підрозділів просунулася на глибину від 500 метрів до 2 км від кордону.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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