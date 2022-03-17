Подоляк - Заходу: Станьте поруч із нами і воюйте - тоді ми не будемо вести переговори з Путіним, а тільки воювати

Подоляк висловився про переговори з РФ / ОПУ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, чи стримає підпис на угоді в майбутньому Володимира Путіна від агресії, передає видання УНІАН.

"Звичайно, ні. Росія була й буде агресором. Експансія - їхня єдина ідеологія, і, звичайно, вони не збираються від неї відмовлятися. Ми впевнені, що Путін продовжить свою великодержавну політику. Ми могли б зупинити Росію, але ніхто не хоче допомагати Україні в цій війні. Все частіше на Заході зустрічаються розмови типу: "Не все таке чорно-біле. Може, нам все ж зняти якісь санкції".

А тим часом Росія послідовно бомбить наші міста. Чернігів, Харків, Суми та багато інших міст просто перестали існувати. Скільки ще має померти українців? Якщо комусь не подобається, будь ласка, станьте поруч із нами і воюйте-запрошуємо армію Польщі, Франції та США. Або закрийте небо над Україною. Тоді ми не будемо вести переговори з Путіним, лише воювати", - підкреслив Подоляк.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Збройні Сили України після 20 березня можуть піти в контрнаступ. Метою операції буде повний розгром російського військового угруповання і звільнення всіх окупованих територій, включаючи Крим і Донбас.

На думку Жданова, Києву потрібно повністю звільнити свої території. Якщо цього не станеться, війна не буде закінчена, а перемога над російським окупантом стане відкладеною.

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