Під уламками зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих

В результаті авіаудару в Миколаївській області загинули 12 людей

Російські війська вранці, 29 березня, обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. У результаті з-під завалів дістали вже 12 загиблих, повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники цілий день розбирали завали поблизу будівлі. За останніми даними, загинуло вже 12 осіб - їх тіла дістали з-під зруйнованої будівлі.

Також 33 людини отримали поранення. 18 людей дістали з - під завалів - вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

Окупанти розгромили Миколаївську ОДА

Нагадаємо, вранці 29 березня російські загарбники влучили ракетою до будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Внаслідок цього загинули три людини, ще 22 постраждали. За словами голови ОДА Віталія Кіма, більшості людей дивом вдалося врятуватися-це від 50 до 100 осіб.

Також раніше повідомлялося, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. Про це офіційно заявив заступник Міноборони Росії Олександр Фомін після переговорів з українською делегацією в Стамбулі. Він сказав, що "у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення і повинні бути створені умови для нормальної роботи".

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