Перемирʼя не буде: Коваленко розсекретив головне завдання ЗСУ на 2025 рік

За прогнозом експерта, до кінця літа Україна не зможе перейти до масштабних контрнаступальних дій.

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Путін буде далі воювати / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

Про перемирʼя з Росією можна забути

Путін готовий далі воювати

Головне завдання України - виснажити людський ресурс Москви

Жодного перемир’я в Україні не буде, тому що Кремль не зацікавлений в ньому, а навпаки, російський диктатор Володимир Путін готовий надалі воювати. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі Главреду.

Ідея про 30-денне всеосяжне перемирʼя - це лише фантазії президента США Дональда Трампа.

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"Путін готовий і буде воювати далі, не дивлячись на те, які в нього є проблеми. А проблем у нього дуже багато. Путін зараз маскує проблеми своєю бравадою", - сказав Коваленко.

Він додав, що хоч і ворог виснажений війною, у Москви значно більше людського ресурсу. Тому головна задача України - концентруватися на підвищенні рівня втрат супротивника.

За словами Коваленка, до кінця літа Україна не зможе перейти до масштабних контрнаступальних дій.

"Нашою задачею на 2024 рік було виснаження ворога, його механізованої компоненти, і ми цю задачу виконали. Зараз наша задача – виснажити людський ресурс Росії, і вона поки що не виконана, ми в процесі", - наголосив експерт.

Коваленко підкреслив, що Трамп – "не наш хлопець", тому на допомогу, як за часів Байдена, розраховувати не варто. Втім, навіть за нинішніх умов Україна може й надалі виснажувати Росію, і саме це залишається нашим основним завданням.

Припинення вогню - останні новини

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наразі перемовини між Україною та Росією щодо проєктів меморандумів про припинення вогню не ведуться.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що як такого безумовного припинення вогню російська сторона не бачить і запропонувала у Стамбулі перемир'я на 2-3 дні, щоб забрати загиблих військових з поля бою на певних ділянках фронту.

Нагадаємо, Главред з посиланням на дипломата Володимира Пузирка писав, що Москва не погоджується на тимчасове припинення вогню, оскільки це суперечить інтересам російського керівництва та особисто Володимира Путіна.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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