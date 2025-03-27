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Перемир'я в Чорному морі може бути неефективним: названо несподіваний нюанс

Юрій Берендій
27 березня 2025, 03:32
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Бої в акваторії Дніпро-Бузького лиману тривають, Росія застосовує флот для підтримки сухопутних військ у примор'ї, зазначив Лакійчук.
Перемир'я в Чорному морі може бути неефективним: названо несподіваний нюанс
Чому перемир'я в Чорному морі може стати неефективним / Колаж Главред, фото: скріншот із відео УНІАН

Про що сказав Лакійчук:

  • Наразі тривають бої в гирлі Дніпра, що ставить під загрозу ефективність припинення вогню
  • Україна має власні важелі впливу

Попри обговорення морського перемир'я, бої в акваторії Дніпро-Бузького лиману тривають, а Росія продовжує використовувати свій флот для підтримки сухопутних військ, що ставить під сумнів ефективність будь-яких обмежень. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

За його словами, поки тривають дискусії щодо безпеки на морі, бої продовжуються в районі Кінбурнської коси та гирла Дніпра. Водночас Чорноморський флот Росії виконує стандартні завдання із забезпечення підтримки наземних військ на приморському напрямку.

"Чи зупинить це перемир'я діяльність російських військових? Ні. Питання в тому, що українці не зможуть цьому ефективно протидіяти", - сказав він.

Лакійчук також зазначив, що президент Володимир Зеленський заявляв про намір передати американській делегації список об’єктів, які мають бути виключені з цілей для ударів, зокрема морські порти.

"Ми згодні не завдавати ударів по російських портах. Україна має таку спроможність, але фактично не завдаючи ударів по Новоросійську та інших портах РФ, неформально давала "фору" противнику, не завдаючи ударів по цивільних об'єктах", - повідомив експерт.

Дивіться відео інтервʼю Павла Лакійчука Главреду про перемирʼя у Чорному морі:

Водночас у запропонованих домовленостях має бути сигнал, що якщо Росія прийме такі умови, Україна також має власні важелі впливу.

"Як любить казати Трамп, "у нас теж є карти". Це важливий аспект, але наскільки його реально втілити - інше питання.Також дуже важливо було б, щоб за таким морським перемир'ям здійснювався сторонній контроль. Причому дієвий контроль, що передбачає конкретні дії у відповідь на порушення. Наприклад, це могли б забезпечити Туреччина або європейські військово-морські сили. Сил для цього вистачає. Інше питання - хто хоче?", - резюмував Лакійчук.

Припинення вогню - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та США узгодили перелік енергетичних об'єктів, які Росія не має права атакувати в межах часткового перемир’я. Як повідомили в Міненерго у відповідь на запит Європейської правди, США обізнані з вимогами Києва щодо енергетичного перемир’я. Водночас узгоджений зі Штатами список відрізняється від того, який погодила Росія.

Під час зустрічі в Ер-Ріяді українські та американські представники продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню. Як зазначив заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93-ї бригади Холодний Яр Павло Паліса, переговори базувалися на домовленостях, досягнутих раніше в Джидді.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував заяви міноборони РФ про нібито порушення Україною умов перемир’я щодо енергетичних об’єктів.

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Хто такий Павло Лакійчук?

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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мирне врегулювання мирні переговори Павло Лакійчук
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