'Американцям байдуже': експерт розповів, яка доля портів Одеси та Миколаєва

Блокада з боку Росії змусила бізнес переорієнтуватися на дунайські порти для підтримки експорту, розповів Петро Лакійчук.

https://glavred.net/war/amerikancam-vse-ravno-ekspert-skazal-kakova-sudba-portov-odessy-i-nikolaeva-10650635.html Посилання скопійоване

Що буде з портами Одеси та Миколаєва після перемир'я / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези Лакійчука:

Через блокаду Росії логістика була перенесена до портів Дунаю

Тепер бізнес повертається до чорноморських портів, попри регулярні атаки РФ

Росія прагне відновити повну блокаду

Зі звільненням частини акваторії Чорного моря від російських окупантів українські дунайські порти — Ізмаїл, Рені, Вилкове, Білгород-Дністровський — втратили значну частину вантажопотоку. Проте зараз бізнес повертається до основних чорноморських портів, незважаючи на регулярні атаки з боку Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

За словами експерта, ще до початку перемовин щодо можливого перемир'я існували значні перестороги щодо безпеки портів Великої Одеси. Блокада з боку Росії змусила український бізнес переносити свої логістичні активності до портів Дунаю — Ізмаїла, Рені, Вилкового та Білгорода-Дністровського. Це було вимушене рішення, яке дозволило зберегти вантажні перевезення та хоч якось підтримувати експорт української продукції морськими шляхами.

"Але тепер усе рухається у зворотному напрямку, і це свідчить не про якісь мирні переговори, а про те, що, попри російські спроби ударів по Одесі та її портах, бізнес відчуває, що прибутки перевищують ризики", - зазначив Лакійчук.

Експерт додав, що Росія прагне повернути ситуацію до стану повної блокади, використовуючи дипломатичний тиск і свою здатність маніпулювати переговорами. Він підкреслив, що Москва веде цю "дипломатичну війну" більш досвідчено, ніж українські дипломати.

"Американцям, власне кажучи, байдуже. Вони готові повестися на будь-які російські пропозиції, аби це виглядало як прогрес", - додав Лакійчук.

Дивіться відео інтервʼю Павла Лакійчука Главреду про перемирʼя у Чорному морі:

Припинення вогню в Чорному морі - новини за темою

Нагадаємо, з 23 по 25 березня 2025 року в Ер-Ріяді відбулися переговори між делегаціями США, України та Росії щодо припинення бойових дій у Чорному морі. Експерт Павло Лакійчук пояснив, що Росія прагне використати перемир'я для закріплення контролю над акваторією та відновлення зернової угоди на вигідних умовах. Він застеріг, що такі домовленості можуть обмежити свободу судноплавства України та повернути контроль Росії над морськими шляхами до наших портів.

Переговори у Саудівській Аравії демонструють, що американські посередники пропонують Росії поступки, хоча Кремль не зробив нічого, щоб виправдати пом’якшення санкцій, пише The Guardian. Також журналісти наголошують, що о угода щодо Чорного моря залишає Європу більш ізольованою у стримуванні Росії та ставить під сумнів роль США як неупередженого посередника.

Як повідомляв Главред, заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що у разі порушення Росією домовленостей про морське перемир'я США мають відповідно відреагувати. Вашингтон розглядає залучення сторонніх країн для моніторингу, серед яких може бути Саудівська Аравія.

Читайте також:

Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред