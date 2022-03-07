У небі над Києвом сили ППО збили ще два літаки російських окупантів

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У небі над Києвом силами протиповітряної оборони був знищений ворожий літак.

Про це головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний повідомив у своєму Facebook.

За його словами, через ще 40 хвилин в результаті повітряного бою на околиці Києва був збитий ще один військовий літак РФ.

"ППО ЗС ЗСУ о 20: 30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21: 10 В околицях міста в повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - написав Залужний.

Радник голови МВС Антон Геращенко також написав: "Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря! Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців".

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За його словами, боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 7 березня окупанти втратили близько 11 тисяч солдатів, 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 26 літаків, 68 вертольотів.