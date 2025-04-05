Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Відправка миротворців в Україну: чи наважиться Європа на такий крок

Марія Николишин
5 квітня 2025, 03:30
53
Колишній посол наголосив, що зараз ключова мета - зупинити Путіна.
Відправка миротворців в Україну: чи наважиться Європа на такий крок
Чи відбудеться відправка миротворців в Україну / колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Ключові тези:

  • Більшість країн поки що не підтримують відправлення миротворців до України
  • Ключова роль місії - забезпечення і дотримання перемир'я
  • Дуже важливо, де ці сили будуть розміщуватися

Колишній посол України у Франції та США Олег Шамшур розповів, чи реальна перспектива появи миротворців в Україні.

За його словами, сьогодні це дуже важливе питання. Ініціатива, мотором якої є Велика Британія і Франція, може бути корисною для мобілізації підтримки України в дипломатичній і політичній площині. Але ефективність ідеї викликає серйозні сумніви з точки зору її практичної реалізації, тому що вона не є консенсусною.

відео дня

"Більшість країн Євросоюзу, європейських членів НАТО, поки що не підтримують цю ініціативу. Низка країн, включно з Польщею, налаштовані до неї опозиційно. Після зустрічі "коаліції охочих" французький президент Еммануель Макрон заявив, що пропозицію підтримують Франція, Велика Британія і деякі європейські держави, які він не назвав. Можна припустити, що це країни Балтії, можливо, скандинавські країни, або певні інші держави", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Колишній посол наголосив, що дуже важливий момент – це сутність цієї ініціативи.

"Сам Макрон каже, що це не миротворча місія, її ключова роль - забезпечення і дотримання перемир'я. Ідея може бути реалізована тільки після припинення вогню і досягнення певного перемир'я. І постає питання, чи зможе "сила заспокоєння" (я називаю її "силою підтримки") виконати свою головну функцію і забезпечити перемир'я", - підкреслив він.

На його думку, для цього необхідно вирішити низку питань, серед яких - кількість військового контингенту та логістика.

"Наразі ми чуємо від британців, що вони готові відправити в Україну від 10 до 30 тисяч військових. Висловлюються сумніви і щодо того, чи буде цього достатньо. Логістика та ще низка проблем потребуватимуть залучення ще більшої кількості людей. І головне питання - визначення rules of engagement: повноважень і можливостей, які будуть надані цій "силі заспокоєння" або "підтримки"", - каже Шамшур.

Він також додав, що якщо йдеться про щось на кшталт звичайних сил з підтримання миру під егідою ООН, які констатують і концентрують порушення, припинення вогню чи перемир'я - це одна історія. Місія такого формату навряд чи буде стримувальним фактором для Путіна.

"А ось якщо ці сили матимуть повноваження давати відсіч провокаціям і не допускати подальшого просування російських військ - уже інша ситуація. До речі, Макрон якраз говорив про те, що у французького контингенту в разі нападу буде можливість захищатися. Зараз ці rules of engagement незрозумілі. Повноваження і можливості місії мають бути проактивними, і тоді реалізація ідеї може справді зіграти позитивну роль", - зауважує колишній посол.

До того ж важливо, за його словами, де ці сили будуть розміщуватися.

"Зараз ми чуємо, що в жодному разі не планується їхня поява в прифронтовій зоні. Як у такому разі вони стримуватимуть російську агресію - незрозуміло. Якщо іноземні сили дислокуватимуться, наприклад, у Мукачевому чи Львові, це також не стримає Росію. Хочеться сподіватися, що під час перемовин із Британією та Францією щодо планування місії в Україні, буде визначено місця дислокації, які даватимуть можливість підрозділам діяти активно. Але поки що це лише ініціатива на ефемерному рівні. І вона не відповідає викликам, які сьогодні стоять перед нами. Зараз ключова мета - зупинити Путіна. Перехопити військово-стратегічну ініціативу і позбавити його можливості диктувати нам умови потенційних переговорів. Від європейських партнерів потрібні не ініціативи, а надзусилля, спрямовані на допомогу Україні", - підсумував Шамшур.

Відправка миротворців в Україну: чи наважиться Європа на такий крок
Армії країн Європи / Інфографіка: Главред

Відправка миротворців в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, ЄС відмовився від ідеї відправки миротворців в Україну та зосередився на інших механізмах безпеки. Зусилля щодо гарантій безпеки для України зміщуються від розміщення військ до альтернативних рішень через політичні й логістичні труднощі, а також можливий опір з боку Росії та США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зростає кількість країн, готових підтримати Україну в різних сферах: хтось — у повітрі, хтось — засобами ППО, дехто готовий направити наземні війська, а інші — забезпечити безпеку на морі.

Також повідомлялось, що Франція розглядає можливість розміщення миротворчих сил у центральній Україні, зокрема вздовж Дніпра.

Читайте також:

Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворцы миротворча місія Олег Шамшур війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА

У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА

00:00Україна
РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів

РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів

22:52Політика
"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ

"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ

22:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Китайський гороскоп на завтра 5 квітня: Коням - приниження, Тиграм - випробування

Китайський гороскоп на завтра 5 квітня: Коням - приниження, Тиграм - випробування

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

Останні новини

05:50

Тест на уважність: знайдіть сумочку, що відрізняється від інших, за 5 секунд

05:30

"Питання знято": з'явився сумний прогноз щодо гарантій безпеки для України

05:06

Чому можуть не рости зуби мудрості: неочевидне пояснення

04:35

Чому не можна казати "в кінці кінців": вчителька пояснила поширену помилкуВідео

04:02

Гороскоп на завтра 6 квітня: Левам - фінансовий сюрприз, Терезам - відпочинок

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
03:30

Відправка миротворців в Україну: чи наважиться Європа на такий крок

01:27

3 знаки зодіаку, у яких буде складний 2025 рік

00:45

Україна найме "адвокатів" для підписання угоди про ресурси - Зеленський

00:00

У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛАФото

Реклама
04 квітня, п'ятниця
23:40

Інструктор назвав ключову причину провалу на іспиті з водіння

23:39

Не яйця: ціни на важливий продукт злетіли перед Великоднем

23:06

Емінему народили онука: усі подробиці

22:52

РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів

22:52

Обстріл армією РФ Кривого Рогу: глави МЗС Чехії та Литви шоковані ударом

22:36

У Таїланді помер російський репер, не приходячи до тями

22:22

Найкращий засіб без хімії: як відлякати павуків і жуків у домашніх умовах

22:12

Українці стримують у Курській області 64 тисячі росіян - Зеленський

22:06

"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФФото

21:31

Дружина Буданова таємно вилітала до США на лікування після отруєння - ЗМІ

21:29

У Польщі захотіли отримати одеський порт

Реклама
20:29

"Просто по вулиці": Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому РогуФото

20:18

Банкомати ПриватБанку не повертають картки: люди розлючені

19:54

Пугачова і Галкін прийшли на виставу і здивували своєю поведінкою - деталі

19:41

У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліціїВідео

19:40

Німеччина таємно фінансує аналог Starlink для України - ЗМІ

19:35

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули дітиФото

19:33

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

19:14

Усик – Дюбуа: відомо, коли планують провести бій

19:00

Трамп зробив ставку на хаос і крах цивілізаціїПогляд

18:59

"Ми чули, як мама кликала доньку": удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'їФотоВідео

18:49

Ціна "тане на очах": в Україні різко дешевшає один із основних овочів

18:22

"Не їсть і не спить": дружина Джастіна Бібера закликала молитися за його здоров'я

18:08

"Це вже соромно": Анастасія Цимбалару вразила своїм зізнанням

17:58

VARUS здобув престижну нагороду BIG TRADE-MARKETING AWARD 2025 за кейс "Тапай сюди" новини компанії

17:46

Ціна летить у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

17:41

У США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру - Єрмак

17:40

Долар пішов у круте піке: НБУ обвалив курс до найнижчого рівня за пів року

17:39

Контракт 18-24 набирає обертів: як готують новобранців

17:38

Ще у 2022 році: Олег Винник вийшов на зв'язок і приголомшив своїм рішенням

17:27

РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

Реклама
16:41

Прийдуть біди та неприємності: що не можна робити 5 квітня, прикмети

16:41

Будуть цвісти все літо на заздрість сусідам: як правильно обрізати троянди

16:39

Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

16:25

Простіше, ніж здається: як прибрати зайву сіль із супу

16:22

Якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою - Рубіо

15:46

У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому

15:30

Навіщо 5 квітня провітрювати дім: яке свято і день ангела

15:28

Жінки у трьох регіонах України зможуть отримати фінансову допомогу: хто у списку

15:16

Які 4 рослини потрібно обрізати у квітні: до літа будуть бурхливо цвісти

15:10

Кубок України з футболу перезавантажується: усі подробиці

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти