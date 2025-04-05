Відправка миротворців в Україну: чи наважиться Європа на такий крок

Колишній посол наголосив, що зараз ключова мета - зупинити Путіна.

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Чи відбудеться відправка миротворців в Україну / колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Ключові тези:

Більшість країн поки що не підтримують відправлення миротворців до України

Ключова роль місії - забезпечення і дотримання перемир'я

Дуже важливо, де ці сили будуть розміщуватися

Колишній посол України у Франції та США Олег Шамшур розповів, чи реальна перспектива появи миротворців в Україні.

За його словами, сьогодні це дуже важливе питання. Ініціатива, мотором якої є Велика Британія і Франція, може бути корисною для мобілізації підтримки України в дипломатичній і політичній площині. Але ефективність ідеї викликає серйозні сумніви з точки зору її практичної реалізації, тому що вона не є консенсусною.

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"Більшість країн Євросоюзу, європейських членів НАТО, поки що не підтримують цю ініціативу. Низка країн, включно з Польщею, налаштовані до неї опозиційно. Після зустрічі "коаліції охочих" французький президент Еммануель Макрон заявив, що пропозицію підтримують Франція, Велика Британія і деякі європейські держави, які він не назвав. Можна припустити, що це країни Балтії, можливо, скандинавські країни, або певні інші держави", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Колишній посол наголосив, що дуже важливий момент – це сутність цієї ініціативи.

"Сам Макрон каже, що це не миротворча місія, її ключова роль - забезпечення і дотримання перемир'я. Ідея може бути реалізована тільки після припинення вогню і досягнення певного перемир'я. І постає питання, чи зможе "сила заспокоєння" (я називаю її "силою підтримки") виконати свою головну функцію і забезпечити перемир'я", - підкреслив він.

На його думку, для цього необхідно вирішити низку питань, серед яких - кількість військового контингенту та логістика.

"Наразі ми чуємо від британців, що вони готові відправити в Україну від 10 до 30 тисяч військових. Висловлюються сумніви і щодо того, чи буде цього достатньо. Логістика та ще низка проблем потребуватимуть залучення ще більшої кількості людей. І головне питання - визначення rules of engagement: повноважень і можливостей, які будуть надані цій "силі заспокоєння" або "підтримки"", - каже Шамшур.

Він також додав, що якщо йдеться про щось на кшталт звичайних сил з підтримання миру під егідою ООН, які констатують і концентрують порушення, припинення вогню чи перемир'я - це одна історія. Місія такого формату навряд чи буде стримувальним фактором для Путіна.

"А ось якщо ці сили матимуть повноваження давати відсіч провокаціям і не допускати подальшого просування російських військ - уже інша ситуація. До речі, Макрон якраз говорив про те, що у французького контингенту в разі нападу буде можливість захищатися. Зараз ці rules of engagement незрозумілі. Повноваження і можливості місії мають бути проактивними, і тоді реалізація ідеї може справді зіграти позитивну роль", - зауважує колишній посол.

До того ж важливо, за його словами, де ці сили будуть розміщуватися.

"Зараз ми чуємо, що в жодному разі не планується їхня поява в прифронтовій зоні. Як у такому разі вони стримуватимуть російську агресію - незрозуміло. Якщо іноземні сили дислокуватимуться, наприклад, у Мукачевому чи Львові, це також не стримає Росію. Хочеться сподіватися, що під час перемовин із Британією та Францією щодо планування місії в Україні, буде визначено місця дислокації, які даватимуть можливість підрозділам діяти активно. Але поки що це лише ініціатива на ефемерному рівні. І вона не відповідає викликам, які сьогодні стоять перед нами. Зараз ключова мета - зупинити Путіна. Перехопити військово-стратегічну ініціативу і позбавити його можливості диктувати нам умови потенційних переговорів. Від європейських партнерів потрібні не ініціативи, а надзусилля, спрямовані на допомогу Україні", - підсумував Шамшур.

Армії країн Європи / Інфографіка: Главред

Відправка миротворців в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, ЄС відмовився від ідеї відправки миротворців в Україну та зосередився на інших механізмах безпеки. Зусилля щодо гарантій безпеки для України зміщуються від розміщення військ до альтернативних рішень через політичні й логістичні труднощі, а також можливий опір з боку Росії та США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зростає кількість країн, готових підтримати Україну в різних сферах: хтось — у повітрі, хтось — засобами ППО, дехто готовий направити наземні війська, а інші — забезпечити безпеку на морі.

Також повідомлялось, що Франція розглядає можливість розміщення миротворчих сил у центральній Україні, зокрема вздовж Дніпра.

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Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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