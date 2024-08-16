"ЗСУ потрібно вчасно перейти до оборони на Курщині": генерал попередив про небезпеку

Наступальні операції українських воїнів на Курщині уповільнилися, тому що російські окупанти перекидають на цей напрямок свої ресурси.

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ВСУ треба вчасно перейти до оборони на Курщині, зазначив Романенко/ колаж: Головред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Наступ українських військових в Курській області продовжується, але він уповільнився, тому що російські окупанти перекидають на цей напрямок свої ресурси.

Українським військовим важливо вчасно перейти з наступальних дій до оборони на Курщині. Про це сказав засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко в ефірі "Еспресо".

"Дії наступального характеру продовжуються з боку Сил оборони України, але вони уповільнились, і зрозуміло чому. Ресурс збирає ворог, ресурс збирає різними способами, тобто те, що у них було на кордоні початково, те, що вони зібрали з областей навколо Курської, і перекинули на цей напрям – все це не спрацювало, не зупинило просування", – розповів генерал. відео дня

Він зазначив: це логічно, що наступ захисників України уповільнюється після перекидання Росією додаткових ресурсів на Курщину.

"І тому частково йде перекидання і з ділянок фронту, особливо з південного напрямку, з Севастополя бригада морської піхоти. Крім того, по Російській Федерації, перекидають з Мурманську зі стороковиками, яких Путін обіцяв, що вони ніколи не будуть брати участь у бойових діях. З Калінінградської області і з інших. Поступово додається озброєння, техніка ворога, тому уповільнюється просування і це говорить про те, що, можливо, підходить той час, коли Силам оборони України буде доцільно перейти від наступальних дій до оборонних", – зазначив Романенко.

За його словами, дуже важливо це зробити своєчасно, з урахуванням об'єктивних обставин, які складаються, і таким чином, якщо навіть буде ресурс у ворога перевищувати в системі оборони, його перемелювати.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили на Курщині ще 4 села і просуваються далі. За даними аналітика Bild з аналізу відкритих даних, ЗСУ продовжують просування в Курській області та змогли звільнити 4 населені пункти.

Президент України Володимир Зеленський висловився про бої під Курськом. Ні експерти, ні західні військово-політичні кола високопосадовців не знають кінцевої мети Курської операції.

Нагадаємо, у Зеленського назвали мету боїв на Курщині. Радник глави Офісу президента зазначив, що ціллю операції в Курській області є захист цивільного населення областей України, що межують із Росією. За словами Михайла Подоляка, Україна не зацікавлена в окупації.

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