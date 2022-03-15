Кораблі РФ вдарили по населених пунктах Одеської області, є поранені

Кораблі РФ атакують Україну / mil.ru

Російські військові кораблі почали атаку на Україну в Чорному морі. Вони здійснили обстріл Одеського регіону.

Про це повідомив глава Одеської адміністрації Максима Марченко у своєму Telegram-каналі.

За його даними, вранці по одному з населених пунктів були нанесені ракетні удари ворожої авіації і кораблів. В результаті двоє поранених.

Близько 14:00 противник відкрив вогонь з корабельної артилерії використавши близько 90 снарядів.

Наші воїни гідно тримають оборону, резюмував Марченко.

У свою чергу профільне видання Naval News стверджує, що до українського узбережжя рухаються 14 військових кораблів Росії.

"На супутникових знімках видно, як кораблі ВМФ Росії наближаються до українського узбережжя. На супутниковому знімку, зробленому об 11:47 за місцевим часом, видно як мінімум 14 суден", - пишуть морські аналітики.

Сам знімок вони не публікують, але нанесли рух кораблів на карту.

Всього йде три групи судів. Дві - з бойових кораблів (за участю ракетного крейсера "Москва"), а третя - з десантних. Десантні кораблі, мабуть, відпливли з Криму.

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Раніше повідомлялося про те, що територіальні води України знаходяться в Чорному морі під контролем окупантів. Військово-морський флот Росії заблокував вихід для українських суден.