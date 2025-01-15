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"Росіяни про це не думають": ЗСУ можуть здійснити неочікувану операцію в Криму

Даяна Швець
15 січня 2025, 16:35
229
Забезпечення Криму боєприпасами та пальним є виснажливим для РФ, адже бойові кораблі й авіація були переміщені до Краснодарського краю.
Крым, взрыв
ЗСУ підготували несподіванки для РФ в Криму / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, google.com/maps

Найголовніше:

  • Російський флот і авіація залишили Крим
  • Десантна операція ЗСУ в Криму є можливою, але є й перешкоди

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун пояснив, чому операція зі звільнення Криму є складною, але не виключеною. За його словами, українські сили фактично позбавили ворога можливості використовувати півострів як потужний військовий плацдарм.

"Росіяни відвели флот, частина літаків з аеродромів була передислокована, залишилися певні гарнізони і система ППО. Тому Крим як військова одиниця вже не є такою потугою, як він був. Крім того, забезпечувати Крим боєприпасами, пальним тощо є просто виснажливим для Росії. Та й немає у цьому сенсу, тому що переважна більшість бойових кораблів тепер уже перебуває на території Краснодарського краю, туди ж перебазовані основні сили літаків. Усе, що лишилося в Криму у росіян, – це так, демонстрація присутності", - зазначив експерт на чаті в Главреді.

На думку Віктора Ягуна, навіть невелика десантна операція могла б серйозно змінити ситуацію на полі бою, створивши загрозу для угруповань військ РФ у Херсонській та Запорізькій областях.

"Тому що ми могли б зайти в тил угрупованню військ, які перебувають у Херсонській та Запорізькій областях. Росіяни про це просто не думають. І це, до речі, один із варіантів того, що ми можемо вчудити і на що не розраховує наш ворог", - заявив Ягун.

'Росіяни про це не думають': ЗСУ можуть здійснити неочікувану операцію в Криму
Військові аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Втім, Ягун звертає увагу, що здійснення такої операції ускладнюється через декілька причин.

"Тільки проблема в тому, що в нас немає тої десантної потуги і кораблів, які б могли це здійснити. А, крім того, будь-яка подібна операція була би помічена ворогом з супутників, дронів, літаків тощо. Тому зараз провести певну масштабну операцією із підготовкою і прикриттям дуже важко", - резюмував Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Удари ЗСУ по Криму - що відомо

Як писав Главред, в кінці 2024 року Крим здригнувся від потужних вибухів. Зазначалося, що їх чули в Комишовій та Козачій бухтах.

За даними партизанів, армія РФ готує Крим до оборони від ударів ЗСУ. Ба більше, заради посилення ППО півострова, окупанти оголили інші ділянки фронту.

Окрім цього, у Криму проблеми із загородженнями і "мостом Путіна". Шторми та прильоти від ЗСУ значно пошкодили фортифікації РФ, до того ж українці продовжать завдавати масованих ударів по півострову.

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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