'Росіяни про це не думають': ЗСУ можуть здійснити неочікувану операцію в Криму

Найголовніше:
- Російський флот і авіація залишили Крим
- Десантна операція ЗСУ в Криму є можливою, але є й перешкоди
Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун пояснив, чому операція зі звільнення Криму є складною, але не виключеною. За його словами, українські сили фактично позбавили ворога можливості використовувати півострів як потужний військовий плацдарм.
"Росіяни відвели флот, частина літаків з аеродромів була передислокована, залишилися певні гарнізони і система ППО. Тому Крим як військова одиниця вже не є такою потугою, як він був. Крім того, забезпечувати Крим боєприпасами, пальним тощо є просто виснажливим для Росії. Та й немає у цьому сенсу, тому що переважна більшість бойових кораблів тепер уже перебуває на території Краснодарського краю, туди ж перебазовані основні сили літаків. Усе, що лишилося в Криму у росіян, – це так, демонстрація присутності", - зазначив експерт на чаті в Главреді.
На думку Віктора Ягуна, навіть невелика десантна операція могла б серйозно змінити ситуацію на полі бою, створивши загрозу для угруповань військ РФ у Херсонській та Запорізькій областях.
"Тому що ми могли б зайти в тил угрупованню військ, які перебувають у Херсонській та Запорізькій областях. Росіяни про це просто не думають. І це, до речі, один із варіантів того, що ми можемо вчудити і на що не розраховує наш ворог", - заявив Ягун.
Втім, Ягун звертає увагу, що здійснення такої операції ускладнюється через декілька причин.
"Тільки проблема в тому, що в нас немає тої десантної потуги і кораблів, які б могли це здійснити. А, крім того, будь-яка подібна операція була би помічена ворогом з супутників, дронів, літаків тощо. Тому зараз провести певну масштабну операцією із підготовкою і прикриттям дуже важко", - резюмував Ягун.
Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:
Удари ЗСУ по Криму - що відомо
Як писав Главред, в кінці 2024 року Крим здригнувся від потужних вибухів. Зазначалося, що їх чули в Комишовій та Козачій бухтах.
За даними партизанів, армія РФ готує Крим до оборони від ударів ЗСУ. Ба більше, заради посилення ППО півострова, окупанти оголили інші ділянки фронту.
Окрім цього, у Криму проблеми із загородженнями і "мостом Путіна". Шторми та прильоти від ЗСУ значно пошкодили фортифікації РФ, до того ж українці продовжать завдавати масованих ударів по півострову.
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Хто такий Віктор Ягун
Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
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