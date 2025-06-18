Ідентифікація затягнеться: РФ влаштувала провокацію при передачі загиблих Україні

РФ в рамках процесу репатріації загиблих передала Україні, зокрема, своїх загиблих військових, щоб ускладнити процес ідентифікації, зазначив Клименко.

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РФ влаштувала провокацію при передачі тіл загиблих Україні / Колаж Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про що сказав Клименко:

Україна отримала від РФ 6060 тіл загиблих

Для їх ідентифікації знадобиться 13-14 місяців

РФ також передала Україні своїх загиблих військових

Україні знадобиться щонайменше 13–14 місяців для ідентифікації 6 060 тіл загиблих військових, переданих Росією в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Клименко зазначив, що на сьогодні вже репатрійовано 6060 тіл. За попередніми оцінками експертів, для повної ідентифікації всіх загиблих знадобиться 13-14 місяців — це масштабна та тривала процедура, до якої залучено велику кількість фахівців.

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"Судово-медичні експертизи, експертні та слідчі служби працюють в тризмінному режимі для того, щоби максимально швидко виконати цю роботу… Як би тяжко про це не було говорити, кожний пакет, який ми отримуємо, він, на жаль, може містити не тільки одне тіло – він може містити багато решток тіл", – розповів міністр.

Крім того, за словами міністра Ігоря Клименка, під час експертиз фахівці іноді виявляють останки однієї і тієї ж особи в різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.

"Ворог намагається все зробити, щоби ускладнити цю роботу, затягнути час або навіть звинуватити нас в бездіяльності", – повідомив Клименко.

Він зазначив, що експерти знаходять не лише останки українських воїнів, а й тіла в формі російської армії, а також документи, жетони та інші речі, які свідчать про те, що ворог передає тіла загиблих окупантів разом із українськими.

Дивіться відео заяви Клименка про ідентифікацію тіл загиблих:

/ Фото: скріншот

Клименко підкреслив, що українські спеціалісти проводять ДНК-експертизу кожного тіла чи фрагмента. У випадках, коли встановлюється, що рештки не належать українським військовим, їх передають російській стороні.

Він також наголосив, що всі відповідальні служби роблять усе можливе, щоб провести необхідні експертизи й передати загиблих їхнім родинам для гідного прощання та поховання.

Повернення тіл загиблих до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 червня Україна завершила черговий етап репатріації тіл загиблих військовослужбовців, повернувши на батьківщину ще 1245 полеглих захисників у межах Стамбульських домовленостей.

До цього, Служба безпеки України уточнила, що 15 червня репатріація відбувалася залізничним транспортом, однак у наступних етапах планується змінити формат доставки.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, під час процесу передачі тіл відбулася неприпустима ситуація. Виявилось, що російська сторона разом із тілами українських військових передала останки своїх загиблих солдатів.

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Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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