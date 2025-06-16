Завершено повернення тіл загиблих українців: що далі і скільки вдалось повернути

Україна завершила масштабну репатріацію загиблих у межах Стамбульських домовленостей, повернувши понад 6 тисяч тіл, далі їх чекає ідентифікація.

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Відбувся завершальний етап повернення тіл загиблих українців / Колаж Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про що йдеться у матеріалі:

Україна завершила репатріацію тіл загиблих в рамках Стамбульських домовленостей

Вдалось повернути понад 6 тисяч тіл

Умєров анонсував наступний етап

Сьогодні, 16 червня Україна завершила репатріацію тіл загиблих воїнів, повернувши додому ще 1245 полеглих героїв у межах Стамбульських домовленостей. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Умєров повідомив, що сьогодні відбувся фінальний етап репатріації загиблих — востаннє у межах нинішнього формату. Від початку реалізації домовленостей, досягнутих у Стамбулі минулого тижня, Україні вдалося повернути понад 6 тисяч тіл.

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"Усі вони проходять ідентифікацію. Бо за кожним — ім’я, життя, родина, яка чекає відповіді. Дякую усім, хто щодня робив цю важку, але необхідну справу. Ми не зупиняємося. Попереду — наступний етап: продовжуємо боротьбу за повернення полонених. Ми повертаємо. Ми пам’ятаємо…", - резюмував він у дописі в Facebook.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 16 червня в рамках цього процесу було передано ще 1245 тіл, які, за інформацією російської сторони, належать українцям, зокрема військовим. Загалом у межах Стамбульських домовленостей Україна отримала 6057 тіл.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - додали там.

Повернення тіл загиблих до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 15 червня в Україні завершився черговий етап repатріації тіл загиблих захисників, під час якого вперше було задіяно залізничний транспорт. У подальших етапах планується інший формат повернення тіл, про що повідомила Служба безпеки України.

У межах цього етапу 15 червня було повернуто 1200 тіл загиблих, інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За даними штабу, йдеться про тіла українців, зокрема військових, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України.

Крім того, 14 червня в рамках процему репатріації до України вдалось повернути ще 1200 тіл загиблих.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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