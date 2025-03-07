Чи хочуть в США, щоб Україна пішла на територіальні поступки: відповідь МЗС

Україну підтримує абсолютна більшість держав-членів ООН.

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Чи піде Україна на територіальні поступки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru, The White House

Головне із заяви речника МЗС:

До України не надходили жодні офіційні пропозиції щодо територіальних поступок

Суверенітет України не підлягає сумніву

Росія незаконно перебуває на українській землі

Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій від США чи інших партнерів щодо територіальних поступок. Подібні заяви в медіа слід сприймати без зайвих емоцій. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає РБК-Україна.

"Ми розглядаємо це як загальні формулювання. До нас не надходили жодні офіційні пропозиції щодо поступок з боку США або інших партнерів", - наголосив він. відео дня

Речник МЗС підкреслив, що заяви в медіа часто є відповідями на запитання журналістів і не варто робити з них далекосяжних висновків.

"Те, що ми бачимо в медіа - це інформаційна буря. Треба ставитися до неї спокійно, аналізувати дії, а не слова", - додав Тихий.

За його словами, суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах не підлягає сумніву.

"Росія незаконно перебуває на українській землі. Україна є цілісною державою, і це підтримується абсолютною більшістю держав-членів ООН", - підкреслив він.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що США намагаються "активно тиснути" на РФ та Україну, щоб посадити їх за стіл переговорів.

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що у розумінні президента США Дональда Трампа саме Володимир Зеленський не хоче миру. Від президента України вимагається погодитися на те, що переговори вестиме Трамп, а Україна буде за дверима або поруч.

Водночас, кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що Москва "позитивно" ставиться до готовності президента України Володимира Зеленського до перемовин із країною-окупантом Росією. При цьому він розмріявся про перемовини у Мінську.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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