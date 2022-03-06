Харків знову стрясають потужні вибухи, палає багатоповерхівка

Станом на 22: 40, розриви снарядів лунають у районі Північної Салтівки, горить багатоповерхівка.
Жителі Харкова повідомляють про звуки залпів і вибухів, повідомляє Суспільне в Telegram.
Станом на 22: 40, розриви снарядів лунають у районі Північної Салтівки, палає багатоповерхівка.
Також було чути потужний вибух у районі центру міста.
Війна Росії проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Автор: Катя Трохименко