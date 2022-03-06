Харків знову стрясають потужні вибухи, палає багатоповерхівка

Харків знову здригається від вибухів / Фото Reuters

Жителі Харкова повідомляють про звуки залпів і вибухів, повідомляє Суспільне в Telegram.

Станом на 22: 40, розриви снарядів лунають у районі Північної Салтівки, палає багатоповерхівка.

Також було чути потужний вибух у районі центру міста.

Війна Росії проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.