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"Гордість Путіна" може завалитися сама: названо головну слабкість Кримського мосту

Андрій Ганчук
8 червня 2025, 16:18
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Грязьовий вулкан може стати великою небезпекою для споруди, якою так "пишається" Володимир Путін.
Кримський міст ураження
Кримський міст можуть зруйнувати не лише військові удари, а й природа - експерт / Колаж: Главред, фото СБУ, скріншот

Коротко:

  • Кримський міст може зруйнувати грязьовий вулкан
  • Стійкість мосту залежатиме від природи та ударів ЗСУ

Незаконний Кримський міст може зруйнуватися через природну активність біля естакади. Стійкість мосту залежить від того, чи будуть нові удари, але головний фактор небезпеки - грязьовий вулкан, який знаходиться біля опор споруди. Про це заявив гідрогеолог Юрій Медовар.

Як повідомляє Телеграф, він розповів, що сценарії руйнування естакади можуть бути абсолютно різними. Міцність моста найближчими роками залежатиме від зовнішніх чинників, серед яких природна активність у районі споруди.

відео дня

За словами експерта, у наступні 5 років стійкість естакади залежатиме і від такого чинника, як грязьовий вулкан, що розташований недалеко від опор Кримського мосту.

"Усе залежить від того, чи будуть нові удари по мосту. Чи спрацює наш знаменитий грязьовий вулкан, який розташований поруч з опорами цього мосту. Суто детермінованого висновку зробити не можна", - каже Медовар.

Ба більше, як вважає гідрогеолог, якщо Кримський міст може витримати землетрус, то грязьовий вулкан для нього - велика загроза. Він нагадав про випадок, коли під час буріння нафтової свердловини на глибині 3 км випадково була досягнута зона грязьового вулкана. Викид був такої сили, що призвів до вильоту бурильної свічки на поверхню та її скручування в джгут.

"Тому якщо грязьовий вулкан спрацює, то дуже великі проблеми будуть", - наголосив Юрій Медовар.

'Гордість Путіна' може завалитися сама: названо головну слабкість Кримського мосту
Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Нова атака на Кримський міст - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 3 червня Україна знову атакувала Кримський міст. Спецоперацію провела СБУ. Унаслідок вибуху було суттєво пошкоджено підпірки опор естакади.

Пізніше СБУ показала фрагмент відео вибуху на Кримському мосту. У спецслужбі уточнили, що в рамках операції було підірвано одну з опор головного прольоту переправи. Було застосовано близько 1100 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті.

У Військово-морських силах України заявили, що СБУ вразила складний елемент Кримського мосту поблизу Керч-Єнікальського каналу. Удар по цій частині може призвести до серйозних наслідків для естакади.

Інші новини:

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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