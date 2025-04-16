Європа може нанести по Москві превентивний удар, але є нюанс - Світан

Попри страх деяких країн, Європа здатна протистояти російській агресії.

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Європі треба нарощувати виробництво озброєнь / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Світан:

Військова потужність Європи значно більша, ніж Росії

Європейцям не можна вплутуватись в окопну війну

Превентивний удар по РФ може відбити бажання Кремля нападати на країни ЄС

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну у європейських держав виникли побоювання щодо власної безпеки. Однак Європа зараз починає "вставати на ноги" і страхи щодо ймовірного вторгнення РФ зникають.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, в Європі є досить потужне виробництво та велика кількість воєнної сили, яку можна задіяти.

"Зрештою, Європа – це 500 мільйонів, Америка – 300 мільйонів, а Росія – 100 мільйонів. Якщо Україна та її 26-27 мільйонів людей утримують Росію, то невже 500 мільйонів не утримають російські війська?", - зауважив експерт.

Світан наголосив, що Європа приходить до розуміння, що Росія вже не така страшна. Попри це європейцям не можна допустити початку окопної війни, адже це призведе до великих втрат. Натомість європейські країни мають надавати пріоритет виробництву озброєнь та далекобійних засобів ураження, які дозволять "відмінусувати" російську воєнну машину до Уралу.

Дивіться відео про можливість вторгнення Росії до країн НАТО:

Перший удар кількома сотнями або 1,5-2 тисячами ракет по центру прийняття рішень у Москві, припустимо, по Кремлю та Рубльовським лазням, геть-чисто відбив би будь-яке бажання рухатися у бік Європи. Адже цей рух потрібен тільки москвичам, які засіли у Кремлі та на Рубльовці. Якщо туди прилетить 1,5 тисяч ракет, а тисячу зіб'ють, то там все одно нічого не залишиться. Саме такий підхід і така можливість превентивного удару зупинить гарячі голови в Москві і геть-чисто відіб'є бажання не-москвичів відчувати на собі цей удар", - пояснив він.

Але експерт підкреслив, що в цілому ймовірність реального протистояння РФ та країн НАТО чи інших європейських держав, окрім України, досить низька.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Загроза вторгнення Росії у Європу - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон попереджав, що глава Кремля Володимир Путін не відмовиться від своїх фантазій щодо так званого відновлення СРСР. Агресор Росія в будь-якому разі залишатиметься загрозою, тому Європі треба припинити покладатися на США в питаннях безпеки і зайнятися розробкою власних озброєнь.

Раніше повідомлялося, що у випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

Напередодні заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін повідомив, що Європа має готуватись до війни з Росією.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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