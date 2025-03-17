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Трамп обговорює передачу українського Криму Росії - Semafor

Ангеліна Підвисоцька
17 березня 2025, 23:19
1740
Питання передачі Криму Росії можуть висунути на обговорення в рамках майбутньої мирної угоди, пише видання.
Трамп, Крым, Путин
Трамп обговорює можливість передачі Криму Росії / Колаж: Главред, фото: ОП, pexels, скріншот із відео

Що відомо:

  • США обговорюють передачу українського Криму Росії
  • У РНБО прокоментували інформацію про "передачу" Криму

Адміністрація американського президента Дональда Трампа думає над тим, щоб передати Крим Росії. Зробити це хочуть в рамках майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Про це повідомляє Semafor.

США розглядають питання щодо того, чи є можливість закликати ООН визнати Крим російським.

відео дня

"Такий запит узгоджував би адміністрацію Трампа з позицією президента Росії Володимира Путіна, який давно вважає Крим територією своєї країни", - пише видання.

Зазначається, що про це стало відомо на тлі підготовки до розмови Трампа і Путіна, яка запланована на 18 березня. Також видання нагадує про те, що Трамп ще у 2016 році вперше заговорив про визнання Криму територією РФ. Також він висловлювався про це в інтерв'ю у 2018 році:

"З того, що я чув, жителі Криму радше були б з Росією, ніж там, де вони були", - казав Трамп.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко натякнув на те, що такі заяви є видумкою заради медійного хайпу.

"Зараз для західних медіа неймовірний час - можна фантазувати про перемовини, аналізувати і видавати це за інсайди з посиланням на кілька анонімних джерел. Плодити концепції, які здебільшого не стають реаліями переговорного процесу, але ж завжди можна сказати, що "лежало на столі, просто не домовились". Так і народжуються різні інсайди з назвами "територій" та інші "плани", які часто максимум можуть бути звичайними ідеями, одними з сотень, а інколи - видумками. Реальність буде дещо пізніше і більш конкретна. Зараз час для медійного хайпу", - написав Коваленко.

Можливе перемир'я РФ і України - головні новини за темою

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від готовності Москви зробити зустрічний крок.

Трамп обговорює передачу українського Криму Росії - Semafor
Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

Утім, глава Кремля Володимир Путін у відповідь виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться відкрито сказати Трампу "ні".

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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