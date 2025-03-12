'Є важелі': політтехнолог розповів, чим США можуть 'задавити' РФ для миру

Призупинення військової допомоги та надання розвідданих є ключовими інструментами тиску на Україну, зазначив Михайло Шейтельман.

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Вашингтон тисне на Київ, а не на Москву / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головні тези Шейтельмана:

США мають важелі тиску як на Україну, так і на РФ

Вашингтон не чинив серйозного тиску на Москву

Найбільший тиск на Україну – це пауза у наданні військової допомоги та розвідданих Україні

США мають значний арсенал засобів тиску і на Україну, і на РФ, але на практиці вони використовуються переважно проти Києва. Найбільш відчутним стала пауза у наданні військової допомоги та розвідданих. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

"Є важелі, тільки чомусь проти України вони всі по максимуму використані. Тобто Сполучені Штати припинили і постачання будь-якої військової допомоги, і постачання розвідданих. Сполучені Штати допомогли росіянам убити деяку кількість українців за останній тиждень, як ми знаємо. Тому що дрони і ракети, які долітали, наприклад, до Курської області або, скажімо, до Добропілля Донецької області - це вже були ті, які свідомо пропустила американська розвідка. Тобто нам не повідомлялося про них, і ми не могли їх збити через це", - зазначив він.

Шейтельман наголосив, що таким чином США фактично взяли участь у вбивстві українців, адже своєю бездіяльністю допомогли росіянам воювати. Це є прямим тиском на Україну, тоді як на Росію Вашингтон досі не застосував жодних суттєвих важелів впливу.

"У них є величезна кількість інструментів, будь-які. По-перше, будь-які санкції, які обіцяв Трамп, будь-які. А по-друге, зброя - вони можуть дати нам будь-які види зброї", - додав політтехнолог.

Крім того, Вашингтон має у своєму розпорядженні потужний військовий інструмент впливу – надання Україні далекобійної зброї, такої як ракети "Томагавк". За словами Шейтельмена, якби Київ отримав крилаті ракети "Томагавк", українські сили могли б атакувати стратегічні об’єкти в самій Москві, включаючи мости через Москву-ріку, військові училища, урядові та військові центри.

"Тому проти Росії ніякого тиску немає. Тут треба розуміти, що Америка стала союзником Росії. І інші думки мені важко було б зараз виправдати", - додав експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Михайла Шейтельмана Главреду про підсумки переговорів у Саудівській Аравії:

Зупинка допомоги Україні від США - що відомо

Нагадаємо, раніше Білий дім зупинив постачання озброєнь Києву, заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News. За її словами, це "пауза для перегляду" і конкретних рішень щодо відновлення чи скасування підтримки наразі немає.

Проте заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії досягнуто домовленостей про відновлення оборонної допомоги США Україні.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Польщі Павел Залевський підтвердив, що поставки озброєння знову тривають після тимчасового призупинення. Також директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард заявила, що Вашингтон відновив обмін розвідданими з Україною за дорученням Дональда Трампа.

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Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики. Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей. З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана. Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

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