"Драпатимуть на кордони 1991 року": Загородній передрік Росії "цунамі"

США завжди будуть "чіплятися за Росію, поки вони ще впевнені, що її можна врятувати".

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Тарас Загородній заявив, що на Росію чекає "цунамі" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

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Що Україні потрібно від Трампа

Які перспективи чекають на РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що США продовжуватимуть "чіплятися за Росію", але на країну-агресора чекають нерадісні перспективи, а значить час грає на руку Україні.

"Штати завжди будуть чіплятися за Росію, поки вони ще впевнені, що її можна врятувати. Але скоро Росію накриє таке цунамі, насамперед економічне, що її буде не врятувати. І тоді питання стоятиме інакше. Україна питатиме, що їй буде за те, що вона допомагатиме американцям захищати атомні станції на території Росії. У нас зростають шанси побачити, як російські війська драпають на кордони 1991 року, це факт", - сказав Загородній у коментарі Главреду.

За його словами, "Трамп і так "мочить" Китай та Іран, які підтримують Росію, а також перекидає ціну на нафту, що б'є по РФ".

"Що нам ще потрібно від Трампа? Нехай говорить про Україну що завгодно, хоч земляними черв'яками називає, аби продавав зброю. А якщо раптом США вийдуть із переговорного процесу, то, насамперед, це буде проблемою Росії. Цього найбільше боїться Москва", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про наслідки підписання угоди про надра для України:

Як повідомляв Главред, президент Польщі Анджей Дуда звернувся до глави Білого дому Дональда Трампа із закликом посилити економічний тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

Нагадаємо, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії і тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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