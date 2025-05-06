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Чи зможе Трамп "досидіти" до кінця свого терміну - названо цікавий нюанс

Юрій Берендій
6 травня 2025, 21:01
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Президент США за наявних умов зможе досидіти свій термін попри активний опір з боку демократів, вказує аналітик.
Чи зможе Трамп 'досидіти' до кінця свого терміну - названо цікавий нюанс
Чи зможе Трамп "досидіти" до кінця свого терміну / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що сказав Клочок:

  • Наразі немає передумов для імпічменту Трампа
  • Демократична партія веде інформаційну кампанію проти президента США
  • Судові справи проти Трампа можуть бути відновленими після закінчення його каденції

Демократична партія в США продовжує кампанію проти чинного президента Дональда Трампа та використовує різні кейси для його дискредитації. Однак, наразі реальних перспектив імпічменту Трампа немає. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Відповідаючи на питання про те, чи залишиться Трамп на посаді президента США до кінця свого терміну, експерт відповів ствердно.

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"Так, досидить - якщо йому (Трампові - ред.) дозволить фізичне здоров'я. Я не бачу перспектив того, що Трампа знімуть шляхом імпічменту", - сказав він.

Клочок зазначив, що демократи вже подали ініціативу за сімома пунктами саме до 100-го дня президентства Трампа. На його думку, у США зараз триває потужна інформаційна кампанія проти колишнього президента, і в багатьох випадках вона має підстави.

Він звернув увагу на пресреліз Білого дому, у якому спростовуються звинувачення на адресу Трампа. Водночас, наголосив Клочок, частина цих звинувачень – не фейки, як стверджується, а реальні факти. У кампанії проти Трампа використовуються різні теми, від українських і російських справ до панамських і навіть гренландських. Застосовують усе можливе.

"Демократи перші два місяці після обрання Трампа фактично сиділи мовчки, але зараз почалася відкрита політична боротьба. І йде підготовка до виборів у Сенат. Нагадаю, кожні два роки третина Сенату оновлюється. Це нормальний внутрішній політичний процес, і далі буде ще багато гучних заяв, можливо, ще не один імпічмент буде винесено на голосування. Але я не бачу реальних шансів на його успішне завершення. Для цього Трамп має вчинити серйозний злочин", - вказує аналітик.

Клочок нагадав, що сам Дональд Трамп у перші 100 днів свого президентства визнав, що якби не був главою держави, цілком можливо, вже опинився б за ґратами. І це, на думку експерта, близько до реальності, адже всі кримінальні провадження проти нього наразі лише призупинені, а не закриті, і можуть бути поновлені після завершення каденції. Тим часом Трамп продовжує конфліктувати з демократами, що лише погіршує його становище.

Щоб уникнути переслідувань, республіканці мають перемогти на наступних виборах. Але навіть у разі перемоги не гарантовано, що новий президент проігнорує справи Трампа. Хоча зараз його команда його підтримує, в майбутньому ситуація може змінитися, адже багато хто усвідомлює, що нинішня поведінка Трампа серйозно підриває демократичні засади США.

"Суди один за одним скасовують або зупиняють його рішення, визнаючи, що вони суперечать Конституції або здоровому глузду. Хоча, звісно, у багатьох питаннях внутрішньої політики США я теж маю своє бачення і багато чого варто було робити не так. Але це внутрішня справа Америки, я навіть не коментую її. Проте з юридичної та процедурної точки зору - я не бачу підстав, щоб Трамп не досидів свою каденцію", - сказав Клочок.

Попри це, за словами Клочка, рейтинг підтримки Трампа 39% є доволі високим. В Україні, як він зазначив, не кожен президент мав подібну підтримку після перших 100 днів, крім хіба що Зеленського. Порошенко переміг у першому турі 2014 року, але це не гарантувало стабільно високого рейтингу згодом. Відтак політичні позиції Трампа залишаються сильними, і недооцінювати їх не варто.

Чи зможе Трамп 'досидіти' до кінця свого терміну - названо цікавий нюанс
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка має "дуже хороші шанси" завершити війну в Україні. Він наголосив, що подальші санкції проти Росії залежатимуть від її дій і готовності до мирного врегулювання.

Трамп також повідомив, що останнім часом він разом зі своїми радниками провів кілька продуктивних обговорень, які стосувалися ситуації навколо Росії та України. Однак деталей цих переговорів він не озвучив.

Водночас стало відомо, що приблизно через тиждень після його повторної інавгурації, військова допомога Україні була тимчасово призупинена. Як з'ясувалося, відповідне усне розпорядження надійшло не від самого Трампа, а від міністра оборони США Піта Гегсета.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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