ЗСУ розгатили окупантів та просунулись вперед на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують успішно вести наступальні дії.

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Маляр розповіла про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно. Наші оборонці на цих напрямках вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога", - пояснила Маляр у своєму Telegram.

Вона також повідомила, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут.

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"Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, разом з тим несе значні втрати", - додала Ганна Маляр.

На Півдні України сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, поступово просуваються.

В районі Старомайорське тривають бої, наші оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботине Запорізької області, але безуспішно.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ потужно накривають окупантів навколо Бахмута. ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану нам партнерами і роблять це ефективно, додав Сергій Череватий - речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Українські військові вступили в запеклий бій з окупантами. Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, ЗСУ продовжують рухатися на Бахмутському напрямку.

ЗСУ наступають повільніше, але з меншими втратами. Рівень втрат військової техніки ЗСУ знизився до 10%, армія України зосередилася на вимотуванні російських окупантів, пишуть американські журналісти.

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