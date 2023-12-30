У ЗСУ розкрили, чи є масований удар по Україні помстою за 'Новочеркаськ'

Сьогодні вночі ворог атакував "Шахедами" прифронтову зону, заявив Ігнат.

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Ігнат розповів про атаку РФ по Україні / колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, скріншот: відео

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що вчорашній масований удар по Україні з боку російських терористів не був помстою за знищений "Новочеркаськ". Удари планують по пріоритетності.

"Розумієте, яка може бути помста? В нас війна фактично два роки скоро. Наша мета - знищувати їх, а їх мета - знищувати нас, як державу в цілому. Удари плануються відповідно до стратегічних й тактичних цілей. Вони планували в будь-якому разі, був би там той корабель знищений, чи ні. Вони б відстали від нас? Я думаю, що ні", - зазначив він в телемарафоні "Єдині новини".

Ігнат наголосив, що удари прописані відповідно за пріоритетністю. Наприклад, сьогодні вночі ворог атакував "Шахедами" прифронтову зону, попри те, що безпілотники здатні "дістати" до західних областей. Більшість БпЛА летіли в напрямку Херсонської області.

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"Ми розуміємо, що ворог змінює пріоритети своїх цілей. Маємо посилюватись й готуватись до різних викликів", - резюмував речник Повітряних сил.

Ракетний обстріл України 29 грудня

Нагадаємо, що 29 грудня у Повітряних силах попередили про загрозу балістики. РФ б'є ракетами, у Харкові та Дніпрі - вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто обстрілювали двома видами ракет - С-300 і Х-22. Відомо про щонайменше 8 "прильотів".

Росіяни били з 18-ти Ту-95 всім, крім Калібрів. Мішенню окупантів Росії була вся Україна - спочатку вони провели розвідку дронами, а потім завдали ракетних ударів, сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Окупанти ударили по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві. Окупанти атакували міста України балістикою, крилатими ракетами і С-300, дронами і ракетами Х-22, Х-32, Х-101/Х-505.

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