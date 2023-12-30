На Куп'янському напрямку важка ситуація: росіяни постійно штурмують позиції ЗСУ

У штурмах Синьківки загарбники використовують різноманітні способи.

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На фронті напружена ситуація / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Речник прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що на Куп'янському напрямку найгарячіше біля села Синьківка, що біля міста Куп'янськ. Росіяни не припиняють спроб захопити цей населений пункт.

За його словами, ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається стабільно напруженою.

"Ворог здійснює спроби штурмових дій. Найгарячіша ситуація - в напрямку Синьківки. Ворог не полишає спроб зайняти цей населений пункт. Тримаємо оборону. Усі спроби ворога здійснювати штурми провалилися", - повідомив Шевцов в телемарафоні "Єдині новини". відео дня

Речник прикордонного загону каже, що у штурмах Синьківки загарбники використовують різноманітні способи.

"Це можуть бути штурми маленькими групами - купчаться безпосередньо поблизу лінії зіткнення, група до десяти людей іде в штурм, ми їх ліквідовуємо. Замість них іде ще одна така група. Інший варіант - група на техніці. Відбувалися спроби заїхати на техніці в Синьківку, всі спроби ми припиняємо, вражаємо живу силу та техніку противника. Техніку використовують і стару, і нову. Це і танки, і БТР, і БМП, але вся техніка, яка підходить ближче до лінії, знищується", - розповів Іван Шевцов.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що на Херсонщині ворог атакує "м'ясними штурмами". ЗСУ дуже важко вдається утримувати позиції. Всі штурми, які застосовує ворог переважно є пішими, з використанням піхоти. За минулу добу відбили 13 ворожих атак.

ЗСУ просунулися під Горлівкою, точаться позиційні бої. Окупаційні війська Росії намагаються просунутися у Харківській і Донецькій областях, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни.

ЗСУ влаштували окупантам "м'ясорубку" на Таврійському напрямку. Основні зусилля противник зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Маріїнському та Запорізькому напрямках.

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