ЗСУ просунулись вперед на двох напрямках: окупанти в істериці

На фронті за добу відбулося 57 бойових зіткнень - найбільше на Авдіївському напрямку.

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Ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова бригада, 22 окрема механізована бригада

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські захисники мали успіхи на двох напрямках. Поблизу Авдіївки ЗСУ покращили тактичне положення поблизу Новобахмутівки, а на Запорізькому напрямку - змусили ворога покинути деякі позиції.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Найбільше – на Авдіївському напрямку.

Як повідомили у ранковому зведенні в Генштабі ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники мали успіх. Так, південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.

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Зазначимо, що на Авдіївському напрямку протягом доби відбулося найбільше бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби Сили оборони відбили 8 атак поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області

На Авдіївському напрямку ЗСУ мають просування / скріншот: deepstatemap

Окрім того, на Запорізькому напрямку Сили оборони просунулися вперед в районі Вербового. Унаслідок успішних дій наші захисники змусили ворога покинути деякі позиції.

На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулись вперед / скріншот: deepstatemap

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що На півдні ЗСУ вибили окупантів і захопили нові позиції. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. У районі Вербового просунулися вперед.

ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Українські захисники відзначилися вдалими діями в районі Авдіївки Донецької області, захопивши позиції противника, знищивши загарбників і взявши полонених.

ЗСУ розширили плацдарм на лівому березі Дніпра. Українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, за добу відбулося 55 бойових зіткнень. ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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