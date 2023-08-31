На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують наступ окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію на фронті. За добу окупанти завдали один ракетний та 31 авіаційні удари, здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
У Генштабі ЗСУ на сторіцні у Facebook повідомили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ситуація на фронті
- На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівка Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.
- На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
- На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.
- На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.
- На Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Велетенське, Антонівка Херсонської області.
Наступ Сил оборони України
У Генштабі повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах - здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
"Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника", - йдеться у зведенні.
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