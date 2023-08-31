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На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують наступ окупантів

Юлія Куришко
31 серпня 2023, 20:58 оновлено 31 серпня, 20:58
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На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують наступ окупантів
ЗСУ відбивають атаки окупантів / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію на фронті. За добу окупанти завдали один ракетний та 31 авіаційні удари, здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

У Генштабі ЗСУ на сторіцні у Facebook повідомили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті

  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.
  • На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
  • На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.
  • На Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

Наступ Сил оборони України

У Генштабі повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах - здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

відео дня

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника", - йдеться у зведенні.

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