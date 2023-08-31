На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують наступ окупантів

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ЗСУ відбивають атаки окупантів / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію на фронті. За добу окупанти завдали один ракетний та 31 авіаційні удари, здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

У Генштабі ЗСУ на сторіцні у Facebook повідомили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

Наступ Сил оборони України

У Генштабі повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах - здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

відео дня

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника", - йдеться у зведенні.

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