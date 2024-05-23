ЗСУ під Куп'янськом посилюють оборону: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

Минулої доби на півночі Харківської області ворог втратив понад 180 осіб та 54 одиниці озброєння.

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Українські військові повідомили, що на фронті від початку доби відбулося 28 бойових зіткнень. Бої тривають на всіх напрямках фронту, зокрема, і в Харківській області.

На Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Генштаб зазначає, що минулої доби на півночі Харківської області ворог втратив понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки та один склад з боєприпасами.

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На Куп’янському напрямку з початку доби загарбники спробували чотири рази наступати в районах Стельмахівки та Греківки. Один штурм відбито, три станом на 10:00 ще тривали. У Генштабі ЗСУ зазначали, що ситуація під Куп'янськом контрольована. За добу окупанти втратили понад 100 осіб.

"Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення", - йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни, а на Краматорському - триває бій поблизу Кліщіївки.

На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону ЗСУ. Дві атаки відбито, тривають бойові дії в районі Сокола.

На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення. На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку від початку доби відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що зону активних боїв розширено на 70 км - Олександр Сирський зробив заяву про ситуацію на фронті. Російські окупанти почали свій наступ раніше, ніж планували, проте їм не вдалося прорвати оборону України, сказав головнокомандувач ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський розповів про наступ на Харківщині на заявив, що РФ намагається послабити ЗСУ по всьому фронту. Завдання України - зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати фронт і дипломатію, наголосив президент.

Окупанти просунулися на 8 км від кордону на Харківщині. Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини.

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