Нічна атака на Одеську область: окупанти змінили тактику запуску "Шахедів"

У ніч на 2 серпня російські окупанти в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе. Цього разу "Шахеди" запустили по незвичайній траєкторії.
Як повідомляє у Facebook Оперативне командування Південь, нічна атака безпілотниками типу Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області.
"Очевидною метою ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону", - йдеться у повідомленні.
Росіяни зазвичай запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.
Атака дронів на Одеську область 2 серпня
Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. У регіоні лунали потужні вибухи.
Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.
У Повітряних силах повідомили, що пуски "шахедів" здійснювалися за трьома напрямками – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 23 ударних БПЛА. Більшість "шахедів" знищені в Київській та Одеській областях.
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