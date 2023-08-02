Нічна атака на Одеську область: окупанти змінили тактику запуску "Шахедів"

Нічна атака безпілотниками типу Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області.

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В Одеській області пошкоджено елеватор / Фото: t.me/odeskaODA, facebook.com/OperationalCommandSouth

У ніч на 2 серпня російські окупанти в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе. Цього разу "Шахеди" запустили по незвичайній траєкторії.

Як повідомляє у Facebook Оперативне командування Південь, нічна атака безпілотниками типу Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне, була спрямована по півдню Одеської області.

"Очевидною метою ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни зазвичай запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, цієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.

Атака дронів на Одеську область 2 серпня

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. У регіоні лунали потужні вибухи.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

У Повітряних силах повідомили, що пуски "шахедів" здійснювалися за трьома напрямками – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 23 ударних БПЛА. Більшість "шахедів" знищені в Київській та Одеській областях.

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