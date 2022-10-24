Зима стане найскладнішою в історії України - Зеленський

Володимир Зеленський / president.gov.ua

24 жовтня під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський заявив, що ця зима буде найскладнішою в історії нашої країни.

За його словами, українці не мають права розслаблятися, адже необхідно ще пройти шлях до української перемоги, а це "важкий шлях".

"Пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії. Зробити необхідну частину роботи восени, взимку і навесні, щоб мати потрібні державі результати. Утримати максимальну мобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу і не дозволити нашому спільному ворогові розколоти глобальну продемократичну коаліцію", - сказав Зеленський.

Президент додав, що "цим ми і займаємося, ми всі - українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу".

Відключення світла в Україні

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше зробив заяву про те, що Україні слід готуватися до відключень світла, води і тепла. Росія завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури країни, в результаті чого склалася складна ситуація.

24 жовтня в Україні продовжили заходи, спрямовані на тимчасове відключення електроенергії для побутових споживачів і промисловості. До 10 ранку заходи ввели в Харківській, Полтавській і Сумській областях. Планово відключали світло в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. З певних причин проблеми з електропостачанням фіксуються на Рівненщині.

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