Зима буде складною: українців закликали запасатися всім необхідним

Шмигаль / facebook.com/Командование Повітряних Сил ЗСУ, скріншот

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців підготуватися до дуже складної зими. Глава Кабміну порадив запастися необхідними речами.

За його словами, уряд продовжує домовлятися з міжнародними партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури. Крім того, ведуться переговори про мобільні джерела живлення і обігріву.

"Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато допомагали і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців", - сказав Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що в України є і будуть резерви, щоб відновлювати зруйновану інфраструктуру.

"Держава готується і запасається додатковим обладнанням і українці також повинні готуватися до складної зими і мати запаси всього необхідного", - закликав глава уряду.

Відключення світла в Україні

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко раніше говорив, що Україні потрібно готуватися до відключень електрики, водопостачання та опалення. Держава-агресор завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

В Укренерго заявили, що через обстріли Росією енергетичної інфраструктури 31 Жовтня віялові відключення електроенергії чекають на всю Україну. Удари окупантів призвели до пошкодження обладнання мережі української енергосистеми в ряді регіонів.

1 листопада в Україні почалися аварійні відключення світла.

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях стали відключати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі.

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