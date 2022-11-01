На Україну чекає надважка зима, Росія хоче знищити нашу енергосистему - Укренерго

Українців просять використовувати енергоємні прилади в нічний час, вимикати світло в порожніх приміщеннях і не припускати одночасної роботи всіх приладів вдень.
На Україну очікує дуже важка зима. Агресорка Росія ставить перед собою завдання знищення енергетичної системи країни. Українцям слід економити електроенергію - не допускати, щоб всі прилади працювали вдень, вимикати світло в порожніх приміщеннях і використовувати енергоємні прилади в нічний час доби. Про це заявив член правління державної компанії Укренерго Олексій Брехт.
В інтерв'ю Speka він розповів про те, що з початку повномасштабної війни Росії проти України енергетики ефективно виконували свою роботу – у споживачів гарантовано було світло. Однак наразі ситуація змінилася, оскільки окупанти ставлять перед собою завдання знищити енергетичну інфраструктуру країни.
"Але зараз енергосистема - це мета для ворога, у якого завдання її знищити. Тому нам дуже потрібна протягом зими допомога наших громадян", - зазначив Брехт.
За його словами, щоб допомогти енергетикам, українцям слід дотримуватися декількох порад. Зокрема, потрібно перенести використання енергоємних приладів на нічний час, вимикати світло в порожніх приміщеннях і включеними днем всі прилади одночасно.
"Ми не знаємо планів росіян, але за характером останніх атак, думаю, вже всі зрозуміли, що зима буде надважкою. Наразі і ЗСУ, і енергетики працюють над тим, щоб протистояти ворожим ударам", - підкреслив Олексій Брехт.
Відключення світла в Україні
Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко раніше говорив, що Україні потрібно готуватися до відключень електрики, водопостачання та опалення. Держава-агресорка завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.
В Укренерго заявили, що через обстріли Росією енергетичної інфраструктури 31 жовтня віялові відключення електроенергії чекають на всю Україну. Удари окупантів призвели до пошкодження обладнання мережі української енергосистеми у низці регіонів.
1 листопада в Україні почалися аварійні відключення світла.
У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях стали відключати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі.
Дивіться відео ТСН - більшість жителів Києва 31 жовтня залишилися без світла, води та мобільного зв'язку
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