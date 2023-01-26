"Журналістка аж здригнулася": ракетний удар у Києві потрапив у прямий ефір британського ТБ

26 січня російські окупанти завдали цинічного удар по Україні.
Росія випустив 55 ракет по різних містах нашої країни. Момент вибуху в Києві потрапив в ефір британського Sky News.
Це неабияк налякало журналістку і жінку, з якою вона говорила.
Через вибух журналістка Sky News здригнулася. Жінки сказали, що почули вибух неподалік.
Як повідомляв Главред, в ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.
Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеда". Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені.
Також повідомлялося, що Росія вранці в четвер, 26 січня, масово вдарила по Україні ракетами. У Вінницькій та Одеській областях були попадання. Також "приліт" зафіксували у Дніпровському районі Києва.
Голова Вінницької обласної Військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області був "приліт", обійшлося без постраждалих.
В Одесі в результаті ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, заявив начальник Одеської районної Військової адміністрації Юрій Крук.
Читайте також:
- РФ сьогодні хоче масовано вдарити ракетами: українців попередили про небезпеку
- Росія атакувала Україну ракетами: під ударом може опинитися ряд областей
- РФ запустила по Україні понад 30 ракет, частина на підльоті, є "Прильоти" - повітряні сили