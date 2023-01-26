"Журналістка аж здригнулася": ракетний удар у Києві потрапив у прямий ефір британського ТБ

Вибухи в Києві 26 січня налякали журналістку Sky News і жінку, з якою вона говорила.

Вибух у Києві / скріншот

26 січня російські окупанти завдали цинічного удар по Україні.

Росія випустив 55 ракет по різних містах нашої країни. Момент вибуху в Києві потрапив в ефір британського Sky News.

Це неабияк налякало журналістку і жінку, з якою вона говорила.

Через вибух журналістка Sky News здригнулася. Жінки сказали, що почули вибух неподалік.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеда". Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені.

Також повідомлялося, що Росія вранці в четвер, 26 січня, масово вдарила по Україні ракетами. У Вінницькій та Одеській областях були попадання. Також "приліт" зафіксували у Дніпровському районі Києва.

Голова Вінницької обласної Військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області був "приліт", обійшлося без постраждалих.

В Одесі в результаті ударів пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, заявив начальник Одеської районної Військової адміністрації Юрій Крук.

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