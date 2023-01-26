РФ запустила по Україні понад 30 ракет, частина на підльоті, є 'прильоти' – Повітряні сили

Російські окупанти запустили по Україні понад 30 ракет вранці у четвер, 26 січня. У низці областей уже лунали вибухи. За попередніми даними, там спрацьовувала протиповітряна оборона.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону. Він зазначає, що близько шести російських літаків Ту-95 попередньо випускали ракети з району Мурманської області РФ.
"Близько 6 Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали з'являтися у різних областях. Працює протиповітряна оборона. Так, були вибухи у кількох областях, зокрема, на Вінниччині. Зрозуміло, що потрібно залишатися в укриттях", – зазначає Ігнат.
За його словами, противник зараз зосередився на центральній частині України, проте все може змінитися.
У той же час Ігнат повідомив, що у деяких областях є "прильоти", зокрема, у Вінницькій.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на Київ летіло понад 15 ворожих крилатих ракет. Їх усі вдалося збити.
"Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті! Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", – повідомив голова КМВА Сергій Попко.
Тим часом у Києві пролунав вибух, який було чути у різних районах міста.
Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами. Країна-агресорка випустила ракети як з авіації, так і з кораблів. У кількох областях, у тому числі під Києвом, було чути вибухи. Повідомляється про роботу української ППО, кілька ракет уже збили.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти готуються сьогодні, 26 січня, вдарити по Україні ракетами. Масований ракетний удар вони хочуть здійснити, задіюючи свою авіацію та кораблі, заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Також це підтвердила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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