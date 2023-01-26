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РФ сьогодні хоче масовано вдарити ракетами: українців попередили про небезпеку

26 січня 2023, 07:58
Окупанти хочуть масово атакувати Україну ракетами з авіації та кораблів.
Ракета, ракетный удар, дым
РФ готується масово вдарити по Україні ракетами/ Міноборони РФ, pixabay.com

Російські окупанти готуються сьогодні, 26 січня, вдарити по Україні ракетами. Масований ракетний удар вони хочуть здійснити, задіюючи свою авіацію та кораблі.

Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у Telegram. Він закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу.

"Ворог готується нанести масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів! Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону. Слава Україні!", – написав Марченко.

Те, що РФ може сьогодні здійснити чергову ракетну атаку, підтвердила і речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській і Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Це потрібно для того, щоб уникнути значних пошкоджень у разі, якщо ворожі ракети влучать у енергетичні об’єкти.

Отключения света ДТЭК
скрін

Про відключення електроенергії повідомили і в інших областях. Так, в "Житомиробленерго" заявили, що застосовують превентивні відключення електрики на Житомирщині.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначав, що зберігається загроза нанесення РФ ракетних ударів по Україні. Він уточнив, що у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць. Тому вона комбінує їх з дронами-камікадзе і переробляє ракети C- 300 і C-400 для запусків "земля-земля".

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські загарбники можуть навмисно здійснювати невеликі атаки на більшій частині лінії фронту, щоб відволікти Збройні сили України і тим часом здійснити вирішальну наступальну операцію на Луганщині.

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