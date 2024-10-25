Зброю Польща не віддасть: Дуда відповів на запит України про допомогу

У Польщі не готові передавати Україні озброєння, придбане на кошти платників податків.

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Дуда відхилив прохання України про передачу закупленої Польщею зброї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Володимир Зеленський

Що сказав Дуда:

Польща не розглядає можливості передачі Україні власного озброєння

Є сценарій, за яким Україні зможуть надати південнокорейську зброю

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на прохання України передати зброю, яку країна нещодавно купила у Південної Кореї. Він відповів, що такий сценарій не розглядається його країною.

Як передає PAP, за словами Дуди, Польща витратила мільярди злотих із кишень платників податків щоб посилити безпеку та захист країни. Тому передача саме цієї зброї Україні неможлива.

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"Моя відповідь була однозначна – поки я президент, ми не маємо можливості віддавати комусь ту зброю, яку ми закупили на мільярди доларів із наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків, які останніми роками зміцнюють. безпеку Республіки Польща", - заявив Дуда.

Водночас польський президент назвав сценарій, за яким Україна таки може отримати озброєння. Якщо Південна Корея вирішить надати Києву озброєння, то Польща буде готова його передати без втрати власних запасів зброї.

Що таке PAP? PAP - Polska Agencja Prasowa, Державне інформаційне агентство Республіки Польща. Є найбільшим інформаційним агентством у Польщі та основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном для всіх засобів масової інформації та державних організацій. Основою діяльності агентства є пошук, обробка та публікація об'єктивної інформації, що всебічно висвітлює події в країні та світі, пише Вікіпедія.

Допомога Польщі Україні - що відомо

Нагадаємо, що в польському МЗС підтримали те, що українським Збройним силам потрібно надати дозвіл використовувати надану Заходом зброю для ударів по аеродромах на території Росії.

Напередодні президент Польщі Дуда заявив, що одним із головних пріоритетів Варшави стане підтримка євроінтеграції України та політика "відкритих дверей" для нових країн-членів під час головування в ЄС.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Польща може передати Україні додаткові літаки МіГ-29. За словами очільника МЗС країни Радослава Сікорського, це буде реалізовано, якщо країна матиме достатньо ресурсів для захисту власного неба.

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