Російський вертоліт "самоліквідувався" в Запорізькій області / Фото Reuters

На окупованій території Запорізької області розбився ворожий вертоліт.

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц" в Twitter повідомив, що прямо під час польоту він впав на землю.

"Ще мінус один вертоліт московитів. Вчора, 28 червня, близько 18:30 — 19:00 в Якимівському районі неподалік села Володимирівка працівники, які перебували в полях, стали свідками падіння вертольота росіян. Швидше за все сталося через технічну несправність, або він щось зачепив. Після падіння піднявся чорний дим, судячи з усього, загорівся", - повідомив він.

За словами місцевих, на місце падіння ворожого вертольота, який "приземлився" від них на значній відстані, приїхало багато окупантів і так звана "міліція".

Читайте такжеПолетіли ще 10 мільйонів: ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 під ІзюмомРаніше повідомлялося, що бійці 95-ї окремої десантної штурмової бригади Збройних сил України збили російський ударний вертоліт Ка-52.

Також ми розповідали, що український військовий з Десантно-штурмових військ ЗСУ в середу, 22 червня, з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла розтрощив військовий вертоліт військ РФ Ка-52 Алігатор. Ворожий гелікоптер вдалося збити одним пуском ракети. Знищення свого першого російського бойового вертольота він присвятив синові.

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