Жінку, зниклу в Житомирі, виявили в лісі: вона мертва

Бердичівка поїхала у відрядження, але додому не повернулася.
У лісовому масиві поблизу с. Березівки Житомирського району знайшли тіло 33-річної мешканки Бердичева. Її шукали чотири дні.
Як повідомили у поліції Житомирської області, видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Тому очікуються результати СМЕ, за допомогою яких копи сподіваються розкрити справу про її загибель.
Відомо, що жінка поїхала у відрядження до Новоград-Волинського кілька днів тому. Але додому так і не повернулася.
11 січня близько 11: 30 вона зателефонувала чоловікові і сказала, що знаходиться на автовокзалі в м.Житомирі. Більше на зв'язок вона не вийшла.
На даний момент встановлено, що жінка купила квиток на автобус сполученням Житомир - Олевськ в м.Новоград-Волинський. Але з невідомих причин вийшла з автобуса в с. Березівці Житомирського району на зупинці біля школи, так і не діставшись до місця призначення.
Нагадаємо, напередодні у Карпатах зійшла лавина і привалила матір з донькою. Вони намагалися піднятися на Говерлу.
Також раніше у Карпатах загинула 57-річна жінка. Вона приїхала разом з сином і його нареченою святкувати свій день народження, але при піднятті на Говерлу, послизнулася на льоду. Одеситка померла до прибуття рятувальників від удару головою.
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