Шукали два дні, а вона була неподалік: у Херсоні знайшли мертвою зниклу під час корпоративу жінку

У Херсоні знайшли мертвою жінку, яка загадково зникла під час корпоративу / "Херсон и окрестности: новости круглосуточно 2.0" у Facebook

У Херсоні знайшли мертвою 38-річну жінку, яка загадково зникла під час передноворічного корпоративу.

Пошуки продовжувалися два дні, натомість тіло знайшли неподалік від закладу, де відбувалося святкування, пише kherson.net.ua.

Жінка зникла 24 грудня близько 23:00 під час корпоративу. Вона покинула святкування в одній чорній сукні без верхнього одягу, і назад не повернулася.

Поліція сформувала пошукові групи, які працювали по всьому місту. Правоохоронці також відвідували інші розважальні заклади, адже припускали, що жінка могла поїхати святкувати в інше місце. До пошуків підключилися родичі й місцеві активісти.

Тіло жінки знайшли в покинутій будівлі неподалік від ресторану. Припускають, що вона могла вийти подихати свіжим повітрям, і замерзла насмерть.

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Поліція Херсонської області підтвердила смерть жінки у коментарі ТСН.ua. Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення експертизи.

Відомо, що у загиблої залишилися двоє дітей і чоловік.

Раніше повідомлялося, що у горах на Закарпатті рятувальники знайшли тіло чоловіка, який зник під час катання на снігоході. Пошуки не припинялися до останнього. Для пошуків туриста навіть піднімали у повітря вертоліт МІ-8.

Також під Києвом знайшли мертвим головлікаря санаторію на Рівненщині. На тілі чоловіка були ознаки насильницької смерті. Правоохоронці вже затримали та повідомили про підозру двом особам, причетним до скоєння умисного вбивства.

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