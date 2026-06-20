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Жінка заявила про домагання в поїзді: поліція порушила кримінальну справу

Віталій Кірсанов
20 червня 2026, 18:35
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У зв’язку з інцидентом слідчі Дарницького управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 153 Кримінального кодексу України.
Жінка заявила про домагання у поїзді
Жінка заявила про домагання у поїзді / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Коротко:

  • З заявою до поліції звернулася мешканка столиці
  • Правоохоронці з’ясовують усі обставини події

Правоохоронні органи розслідують інцидент, який стався в пасажирському поїзді сполученням Одеса-Київ. Жінка заявила про домагання з боку одного з пасажирів плацкартного вагона.

Як повідомили в поліції Києва, із заявою звернулася мешканка столиці. За її словами, під час нічної поїздки невідомий чоловік неодноразово торкався її без її згоди.

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Жінка розповіла, що близько четвертої години ранку прокинулася від дотиків до грудей. Спочатку вона вирішила, що це могло їй здатися, однак, розплющивши очі, помітила поруч незнайомого чоловіка. За її словами, пізніше він пересів ближче і знову намагався доторкнутися до неї, торкаючись руки та намагаючись дістатися до грудей.

Після того, що сталося, пасажирка повідомила про інцидент провіднику. Пізніше в Threads вона заявила, що, на її думку, поліція не відреагувала належним чином безпосередньо на місці інциденту. Також жінка стверджує, що на запитання про причини своєї поведінки чоловік відповів: "Вибачте, мені захотілося".

Жінка заявила про домагання у поїзді
Жінка заявила про домагання в поїзді / Фото: threads.com/@stremitelno_za_toboy_14

Сам пасажир відкидає звинувачення. У соцмережах він повідомив, що перебуває у шлюбі та виховує п’ятьох дітей. За його словами, до Києва він прямував разом із сином з інвалідністю для проходження планового медичного обстеження. Чоловік стверджує, що вночі залишав своє місце лише для того, щоб набрати води.

Жінка заявила про домагання в поїзді: поліція порушила кримінальну справу
Фото: instagram.com/kolomytsevnikitan

За фактом події слідчі Дарницького управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство без добровільної згоди потерпілої особи.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, опитують можливих свідків та збирають докази. Слідчі дії тривають.

Новини "Укрзалізниці":

Раніше "Главред" повідомляв, що "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового регіонального поїзда № 854/853, який курсуватиме між Дніпром і Харковом. Новий рейс почне курсувати вже з 19 червня.

Тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів з 18 квітня 2026 року зросли орієнтовно на 20%. Відповідна індексація передбачена наказом Міністерства розвитку громад "Про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід — Захід" № 544 від 17 березня цього року, який набрав чинності.

"Укрзалізниця" запровадила платний Wi-Fi у поїздах далекого прямування. Пасажири можуть скористатися інтернетом за тарифом 120 грн на добу.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", "Укрзалізниця") — національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку державних підприємств, що не підлягають приватизації.

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