'Зерновий коридор' запустили без РФ: Зеленський розкрив деталі

Президент Володимир Зеленський розповів про функціонування "зернового коридору" після виходу з нього Росії.
За його словами, ще два судна успішно пройшли тимчасовим маршрутом України після зупинки РФ зернової угоди. Про це глава держави повідомив у соцмережі X.
"Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим "зерновим коридором". Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості", - написав президент.
Президент при цьому подякував працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.
"Ми закликаємо союзників підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони. Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі і за його межами", - додав Зеленський.
Що відомо про зернову угоду:
Раніше повідомлялося, що зерновий терор РФ загрожує ЄС катастрофою: експерт пояснив підлий план Кремля. Підвищення цін на зерно означатиме дестабілізацію в Африці, впевнений Сергій Кузан.
Нагадаємо, Ентоні Блінкен раніше сказав, хто може умовити Путіна відновити зернову угоду. Бразилія і її президент Луїс Інасіу Лула да Сілва можуть вплинути на Росію, щоб повернути РФ в Чорноморську зернову ініціативу. Таку думку озвучив Державний секретар США Ентоні Блінкен.
17 липня стало відомо, що РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленостей, що стосується Москви, буде виконана".
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