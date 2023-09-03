'Зерновий коридор' запустили без РФ: Зеленський розкрив деталі

Президент закликав захистити свободу судноплавства в Чорному морі.

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Володимир Зеленський розповів про роботу "зернового коридору" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ОПУ

Президент Володимир Зеленський розповів про функціонування "зернового коридору" після виходу з нього Росії.

За його словами, ще два судна успішно пройшли тимчасовим маршрутом України після зупинки РФ зернової угоди. Про це глава держави повідомив у соцмережі X.

"Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим "зерновим коридором". Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості", - написав президент.

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Президент при цьому подякував працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.

"Ми закликаємо союзників підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони. Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі і за його межами", - додав Зеленський.

Допис В. Зеленського / @ZelenskyyUa

Що відомо про зернову угоду:

Раніше повідомлялося, що зерновий терор РФ загрожує ЄС катастрофою: експерт пояснив підлий план Кремля. Підвищення цін на зерно означатиме дестабілізацію в Африці, впевнений Сергій Кузан.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен раніше сказав, хто може умовити Путіна відновити зернову угоду. Бразилія і її президент Луїс Інасіу Лула да Сілва можуть вплинути на Росію, щоб повернути РФ в Чорноморську зернову ініціативу. Таку думку озвучив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

17 липня стало відомо, що РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленостей, що стосується Москви, буде виконана".

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