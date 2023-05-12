Зеленському відмовили у виступі перед глядачами Євробачення 2023 - The Times

Президент України хотів виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторією у відеоформаті та закликати до підтримки нашої країни.

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Зеленський хотів виступити у фіналі Євробачення, але йому відмовили / Колаж: Главред, фото: Instagram Зеленського, eurovision.tv

Президент Володимир Зеленський хотів виступити з промовою під час фіналу Євробачення-2023 і закликати світову спільноту продовжити підтримку України на фоні російської військової агресії, проте орагнізатори пісенного конкурсу йому відмовили.

Як пише The Times, Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторією у відеоформаті. Однак союз телекомпаній відмовив йому, мотивуючи це "небажанням політизувати конкурс".

Як відомо, Зеленський виступав з промовою перед парламентами низки країн, організаціями та на міжнародних заходах, де закликав надавати допомогу Україні та протидіяти російській агресії.

відео дня

У 2022 році він виступив зі зверненням на церемонії нагородження Grammy.

У 2023 році агент компанії WME Майк Сімпсон звернувся до американської Кіноакадемії з проханням включити в трансляцію "Оскара" виступ Зеленського, проте отримав відмову. Академія відмовилася від коментарів. Минулого року продюсер "Оскара" Вілл Пекер також відмовив Зеленському у виступі.

Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройшов 9 і 11 травня у Великій Британії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena. 13 травня відбудеться грандіозний фінал.

Попри те, що конкурс проходить у Ліверпулі, проводиться він від імені України, адже у 2022 році гурт Kalush Orchestra посів перше місце.

Дивіться відео про те, як Україна тріумфально вигравала Євробачення:

Україну на Євробаченні представляє група TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

Українська співачка Alyosha, яка представляла Україну на Євробаченні в 2010 році, виступила в першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу в Ліверпулі та довела всіх до сліз. Вона з'явилася на сцені під виття сирен повітряної тривоги. Номер до композиції присвячений переселенцям.

Дивіться відео, як виступила Alyosha на сцені Євробачення 2023:

У фіналі пісенного конкурсу виступить українська співачка і переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижчико.

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