Зеленський 'засвітив' французькі SCALP і підписав 'подарунок' для росіян

Зеленський вважає, що Повітряні сили зруйнували міф російських "Кинджалів".

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Президент залишив росіянам послання / Колаж Главред. Фото: прес-служба ОП, скріншоти

Президент Володимир Зеленський у день Повітряних сил оглянув передані Заходом передові системи ППО, "засвітивши" при цьому французькі далекобійні ракети SCALP, передачу яких Париж анонсував ще у травні.

У своєму відеозверненні з нагоди свята Зеленський наголосив, що Росія настільки боїться українського неба, що намагалась продемонструвати показові ракетні атаки напередодні професійного дня ПС.

"Попри все наші захисники знищили 3 тисячі повітряних цілей, літаків і вертольотів окупантів. Іще понад 2 тисячі ударних дронів", - зазначив він.

відео дня

Та найбільшим результатом ПС ЗСУ Зеленський вважає збиття українськими воїнами гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні "Кинджали" Москві не допоможуть", - підкреслив президент.

У відеозверненні до авіаторів глава держави, зокрема, показався біля бомбардувальника Су-24 з підвішеною ракетою SCALP на 290 км дальності. Крім того, у кадри також потрапили Patriot, IRIS-T SLM.

На ракеті, призначеній для окупантів, Зеленський залишив гасло "Слава Україні".

Що відомо про далекобійні ракети SCALP Це французький варіант британської далекобійної ракети Storm Shadow. Французький варіант ракети позначається абревіатурою SCALP-EG (фр. Systеme de сгоіѕіеге conventionnel autonome а longue portеe Emploi General- "Багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням") Ракета створена на основі розробленої у Франції крилатої протиракети Apache. Відрізняється тим, що несе боєголовку замість суббоєцепасів. Характеристика: Заявлена дальність польоту ракети становить приблизно 560 км;

Ракета оснащена турбореактивним двигуном зі швидкістю 0,8 Маха;

Боєголовка має лідируючий заряд для руйнування грунту або проникнення в бункер, а також детонатор зі змінною затримкою для управління детонацією основного заряду;

Ракета важить близько 1300 кілограмів. Максимальний діаметр корпусу становить 48 сантиметрів, а розмах крила — 3 метри.

Удари РФ по Україні

Протягом минулої доби окупанти завдали ракетних ударів та атакували дронами-камікадзе 12 українських областей.

Найбільше, за даними міської влади, постраждала Хмельницька область, яку росіяни почали регулярно тероризувати протягом останнього тижня.

У ЗСУ не приховують, що окупанти цілилились у військовий аеродром у Старокостянтинові. Крім того, у місті є значні пошкодження цивільної інфраструктури й один поранений.

Ворог випустив, зокрема, "Кинджали", які збивають не усі наявні у Повітряних сил засоби ППО.

Водночас в ОК "Південь" наполягають, що російські злочинці не відмовилися і від ударів по портовій інфраструктурі України.

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