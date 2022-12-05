Президент України став флагманом демократичного світу в глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити хід цього століття, пише видання.

Володимир Зеленський став "Людиною року" за версією Financial Times / president.gov.ua

Британська газета Financial Times назвала президента України Володимира Зеленського "Людиною року". Видання вважає главу нашої держави "втіленням мужності й стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії".

"Президент України став флагманом демократичного світу в глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити хід цього століття", - пише видання.

Журналісти зазначають, що Зеленський став прапороносцем ліберальної демократії в глобальній боротьбі з авторитаризмом, що визначає хід 21 століття. Саме з цих причин Financial Times обрала президента України "Людиною року".

"44-річний Зеленський заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства і сили духу", - йдеться в матеріалі.

У Financial Times зазначили, що Україна здивувала світ, відбивши напад російських окупантів на Київ, і своїми контрнаступами в Харківській та Херсонській областях.

"Україна відвоювала половину території, захопленої московськими військами в цьому році. Сили Зеленського зараз просуваються вперед на півдні та сході, навіть коли настає зима з метою звільнення всієї території України, включаючи Донбас і Крим", – пише газета.

Примітно, що президента України порівняли з прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчіллем, який свого часу виступав по радіо, щоб згуртувати свою країну. У FT зазначили, що Зеленський використовував соціальні мережі для постійної кампанії за військову та фінансову підтримку Заходу.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною у 2022 році за версією читачів журналу Time. Глава України випередив у рейтингу мільярдера і засновника SpaceX Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона і президента США Джо Байдена.

За Зеленського віддали свої голоси 3,3 млн осіб у всьому світі. Сумарно Зеленський отримав голоси 5% читачів.

Зазначимо, Володимир Зеленський став першим президентом України, фотографія якого прикрасила обкладинку авторитетного американського журналу Time. Його фотографія прикрашала європейську версію тиражу журналу в грудні 2019 року.

Як повідомляв Главред, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пояснив історичну роль Володимира Зеленського у війні Росії проти України.

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