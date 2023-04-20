Зеленський з ракетниці дав старт для контрнаступу - Арестович

Увечері 19 квітня жителі Києва побачили зелений спалах в небі, а потім пролунав звук вибуху.

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Арестович, ВСУ / фото УНІАН

Яскравий спалах у небі над Києвом, який стався пізно ввечері 19 квітня, намагалися пояснити найнесподіванішими причинами.

Свою версію озвучив колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, який вирішив підтримати хвилю мемів, яку через цю подію підняли користувачі соцмереж.

"Зелений спалах у небі Києва — Бог знає, що відбувається. Є думка, що Зеленський вистрілив з ракетниці, давши старт контрнаступу", — жартома припустив Арестович.

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Вибух у Києві 19 квітня

Увечері 19 квітня жителі Києва побачили зелений спалах в небі, а потім пролунав звук вибуху. Через кілька хвилин було оголошено повітряну тривогу.

Начальник КДВА Сергій Попко заявив, що яскраве світіння повітряного об'єкта, за попередньою інформацією, це стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

"Щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала", - повідомив він.

У головному центрі спеціального контролю Державного комічного агентства України повідомили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами зареєстровано високоенергетичну акустичну подію.

Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. За даними Центру, подія, ймовірно, пов'язана з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

Поширена інформація про те, що над Києвом міг увійти в атмосферу супутник NASA, не підтвердилася.

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