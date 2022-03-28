Зеленський розповів про те, як агресори викрадають і вбивають мерів українських міст

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові викрали деяких мерів українських міст. При цьому деяких чиновників окупанти по-звірячому вбили. Відповідну заяву глава держави зробив в інтерв'ю виданню Economist.

"Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких з них. Деяких ми не можемо знайти. Деяких з них ми вже знайшли, і вони мертві", – сказав президент.

За словами Зеленського, російська армія використовує на окупованій території ті ж методи, які використовували на Донбасі в 2014 році.читайте такожСтало відомо, як мера Мелітополя витягли з полону

Нагадаємо, десять озброєних окупантів прийшли на засідання Координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера міста Івана Федорова, наділи йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку.

Згодом його вдалося обміняти на дев'ятьох полонених росіян.

Потім президент Зеленський нагородив мера Мелітополя Івана Федорова орденом "За мужність" третього ступеня.