"Може я не політик?": Зеленський зробив несподівану заяву про своє президентство

Гарант розповів, як висока посада змінила його життя.
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не змінився за час президентства.
Під час інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Президента, він зазначив, що політика змінює людей.
Перша леді України з ним не погодилася, зазначивши, що її чоловік не змінився.
"Може я не політик?", - з посмішкою на обличчі заявив Зеленський.
"Ну ти не до кінця політик", - додала дружина президента.
На питання, чи вважає він себе політиком, Зеленський відповів:
"Я відчуваю себе президентом, точно".
читайте такожПрезидент Зеленський розповів, що б сказав Путіну при зустрічіВідзначимо, що багато хто називає Володимира Зеленського найпопулярнішим президентом у світі. Воно Instagram за 3 роки з декількох тисяч передплатників зросла до 16,8 мільйонів. Тільки у президента США Джо Байдена 18,6 мільйонів.
Раніше Володимир Зеленський прокоментував своє фото, яке розлетілося по всьому світу. Фото журналісти зробили під час візиту президента в Київську область, де окупанти по-звірячому знущалися і вбивали українців.
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