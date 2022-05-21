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"Може я не політик?": Зеленський зробив несподівану заяву про своє президентство

21 травня 2022, 10:47

Гарант розповів, як висока посада змінила його життя.

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Зеленський зробив несподівану заяву про своє президентство / скріншот

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не змінився за час президентства.

Під час інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Президента, він зазначив, що політика змінює людей.

Перша леді України з ним не погодилася, зазначивши, що її чоловік не змінився.

"Може я не політик?", - з посмішкою на обличчі заявив Зеленський.

"Ну ти не до кінця політик", - додала дружина президента.

На питання, чи вважає він себе політиком, Зеленський відповів:

"Я відчуваю себе президентом, точно".

читайте такожПрезидент Зеленський розповів, що б сказав Путіну при зустрічіВідзначимо, що багато хто називає Володимира Зеленського найпопулярнішим президентом у світі. Воно Instagram за 3 роки з декількох тисяч передплатників зросла до 16,8 мільйонів. Тільки у президента США Джо Байдена 18,6 мільйонів.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував своє фото, яке розлетілося по всьому світу. Фото журналісти зробили під час візиту президента в Київську область, де окупанти по-звірячому знущалися і вбивали українців.

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